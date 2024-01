FOTO Orbán, după întrevederea cu Recean: „Ungaria va continua să sprijine R. Moldova pe drumul către aderarea la UE”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, singurul aliat al președintelui rus din Uniunea Europeană, afirmă că țara sa va continua să sprijine R. Moldova pe drumul către aderarea la UE. Declarația a fost făcută joi, 25 ianuarie, după o întrevedere la Budapesta cu premierul Dorin Recean.

It was a privilege to host Prime Minister @DorinRecean on his official visit to Hungary today. The Republic of Moldova and Hungary are strategic partners. Our cooperation in the field of agriculture, banking and the pharmaceutical industry is exemplary. Hungary will continue to… pic.twitter.com/FoCB57Ixir