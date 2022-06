FOTO/ Mesajul elevilor ucraineni, în ziua absolvirii: „Ne-au furat vacanța, ne-au furat copilăria”

Emoție la sfârșit de an școlar în Ucraina. Absolvenții de la o școală din Cernihiv au impresionat cu pozele pe care le-au făcut la final de an.

„Ne-au furat vacanța, ne-au furat copilăria” este mesajul care însoțește emoționantele fotografii.

„Am vrut să arătăm lumii că viața merge înainte, indiferent de condiții”, au adăugat adolescenții.

⚡️Graduates of one of the schools of Chernihiv took a photo for their graduation album against the background of the destroyed school. Photos from the local media pic.twitter.com/2DAgkOkFzI