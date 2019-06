FOTO/ Încăierări în centrul orașului Tbilisi: cum a avut loc confruntarea nocturnă dintre protestatari și forțele de ordine

Diana Petriașvili, materiale din JAMnews

Potrivit Ministerului Sănătății al Georgiei, în urma confruntării din această noapte de la Tbilisi, 69 de oameni au avut de suferit, iar mass-media scrie că există sute de victime. Printre răniți sunt și jurnaliști. Opoziția a anunțat deja o nouă acțiune de protest, care va avea loc în seara aceasta.

Acțiunea de amploare a început joi seara din cauza discursului din Parlamentul Georgian al deputatului Dumei ruse de Stat, Serghei Gavrilov. La deschiderea Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, Gavrilov a ocupat locul Președintelui Parlamentului Georgiei. Acest lucru a provocat indignarea deputaților. Opozanții georgieni susțin că în 1992-1993 Gavrilov a luptat în timpul conflictului georgian-abhaz de partea Abhaziei și din acest motiv nu avea dreptul să se afle deloc pe teritoriul Georgiei. Opozanții l-au obligat pe Gavrilov și pe alți delegați să părăsească Parlamentul. În aceeași zi delegația rusă a plecat din Tbilisi.

Trebuie remarcat faptul că această indignare a opoziției a fost împărtășită și de autorități, care au catalogat ceea ce s-a întâmplat ca „eroare protocolară” și „imagine proastă”. La Tbilisi toată ziua s-a așteptat, ca măcar unul dintre funcționari să fie pedepsit și concediat, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Participanții la protest, adunați joi seara în fața Parlamentului Georgian, cereau demisia președintelui Parlamentului, a șefului MAI și a șefului Serviciului de Securitate Publică. De asemenea, au răsunat îndemnurile de a „curăța țara de Ivanișvili”, miliardarul și șeful partidului de guvernământ, care în Georgia este considerat conducătorul principal din umbră.

Opoziția îl consideră pe Ivanișvili un promotor al politicii ruse în Georgia.

Potrivit unor date, la acțiune s-au adunat aproximativ 7 – 15 mii de oameni. Acțiunea a reunit mulți opozanți georgieni, inclusiv cu viziuni politice opuse.

La ora 22:00, la Tbilisi au început încercările de asalt. În jurul clădirii Parlamentului și în curtea acestuia au fost mobilizate efective mari de poliție și forțe speciale. Protestatarii înaintau, iar cordonul de poliției îi împingea înapoi, așa a durat câteva ore.

Gazul lacrimogen și gloanțele de cauciuc au fost aplicate prima dată mai aproape de miezul nopții. Oamenii au început să fugă, mulți au căzut, pe unii i-au preluat medicii care stăteau pregătiți în apropiere. Mulțimea vizibil s-a rărit. În momentul în care activiștii care au fugit de gaze au început să revină la Parlament, forțele speciale au deschis din nou focul. Așa a durat încă două ore.

Noapte târziu, pe bulevardul Rustaveli au fost scoase tunurile de apă care au curățat această arteră centrală.

Pe 21 iunie jurnaliștii au anunțat despre reținerea activiștilor. Coliziunile cu poliția continuă în grupuri mici. Activiștii au atacat poliția cu bețe, a împroșcat-o cu pietre, le-a distrus mașinile.

Numărul exact al celor reținuți nu este cunoscut, nu este menționat nici în declarația de dimineață a Ministerului de Interne al Georgiei.

Salome Zurabishvili, Președintele Georgiei, a reacționat la acest incident, numindu-i pe protestatarii – „coloana a V-a a Rusiei”.

Opoziția a anunțat deja pentru astăzi un nou protest, care ar trebui să înceapă la ora 19 la Tbilisi.