Exit-Poll: Partidul lui Zelensky câștigă alegerile parlamentare anticipate din Ucraina

Partidul „Slujitorul poporului’ al noului preşedinte ucrainean Volodimir Zelensky se află în fruntea alegerilor legislative anticipate care au avut loc duminică în Ucraina, obţinând 43,9% din voturi, un scor record, potrivit unui sondaj efectuat la ieşirea de la urne, relatează AFP şi Reuters, citați de Agerpres.

„Platforma de Opoziţie” se clasează pe locul 2, partidul fostului preşedinte Petro Poroşenko, „Solidaritatea europeană”, pe locul 3, partidul fostului premier Iulia Timoşenko„ „Batkivşcina” (Patria), se află pe locul 4 şi partidul prooccidental „Golos” (Vocea,) fondat în luna mai de către superstarul rock ucrainean Sviatoslav Vakartciuk, şi care pledează de asemenea pentru o reînnoire politică, se află pe locul cinci, potrivit sondajului citat.

Ucrainenii au votat duminică în cadrul alegerilor legislative anticipate al căror favorit este partidul noului preşedinte Volodimir Zelensky.

Formaţiunea recent creată şi denumită ‘„Slujitorul poporului” – după numele unui serial televizat în care Zelensky interpretează rolul unui profesor devenit pe neaşteptate preşedinte – a fost creditată cu între 42% şi 52% din intenţiile de vot, cu mult înaintea rivalilor săi.