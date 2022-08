Exerciții militare după vizita lui Nancy Pelosi. Armata chineză a tras proiectile către strâmtoarea Taiwan

China a tras joi, 4 august, proiectile neidentificate către strâmtoarea Taiwan, la scurt timp după debutul unor importante exerciții militare în jurul insulei Taiwan, transmite Reuters.

În Pingtan, o insulă chineză situată în apropiere de manevrele militare în desfășurare, reporterii AFP au văzut mai multe proiectile trase în jurul orei locale 13:13 (05:13 GMT) către mare. Turişti care se aflau pe insula Pingtan, aflaţi pe malul mării, au asistat la aceste tiruri.

#UPDATE The Chinese army launched projectiles into the Taiwan Strait on Thursday, @AFP journalists saw, as Beijing’s military announced „long-range live ammunition firing” in the area.



Several projectiles blasted into the sky followed by plumes of smoke and booming sounds pic.twitter.com/4EDdQpJown — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Armata chineză a început joi, 4 august, cele mai importante manevre militare din istoria sa în jurul insulei Taiwan, un răspuns la vizita preşedintei Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei.

Publicitate

Publicitate

Deşi vizita sa în teritoriul revendicat de China a durat mai puţin de 24 de ore, Nancy Pelosi – cel mai înalt demnitar american ales care s-a deplasat la Taipei în ultimii 25 de ani – a declanşat furia Beijingului. Pelosi a dat asigurări că SUA nu vor abandona insula Taiwan, care este condusă de un regim democratic şi care trăieşte sub ameninţarea constantă a unei invazii din partea armatei chineze. Drept reacţie, China desfăşoară timp de trei zile ample manevre militare în şase zone din jurul Taiwanului.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X — Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022

🇨🇳🇹🇼Chinese helicopters near Taiwan strait ahead of military drill: Helicopters are seen flying over the sea in China’s Pingtan, facing the Taiwan strait, ahead of Beijing’s largest-ever military exercises encircling Taiwan due to kick off Thursday after a visit to the island by pic.twitter.com/mg4qChX3QZ — worldnews24u (@worldnews24u) August 4, 2022

BREAKING: China’s military conduct long-range live-fire drills targeting designated areas on the eastern part of the Taiwan Strait after Pelosi visit pic.twitter.com/sdXXu3Kktl — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 4, 2022

Președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi (D-Calif.), a sosit în Taiwan marți seara, sfidând avertismentele chineze împotriva vizitei sale pe insula auto-condusă pe care Beijingul o pretinde drept teritoriu și creând scena pentru o escaladare bruscă a tensiunilor dintre China și Statele Unite, notează The Washington Post.

China a avertizat marți că Statele Unite vor avea „responsabilitatea” pentru o vizită în Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, și că vor trebui „să plătească prețul”.

Vizita lui Pelosi a înfuriat China, care de ani de zile a căutat să izoleze diplomatic Taiwanul și consideră astfel de schimburi cu demnitari străini de nivel înalt drept sprijin pentru independența oficială a insulei. Partidul Comunist Chinez susține că Taiwanul, o democrație autonomă care găzduiește 23 de milioane de oameni, este teritoriul său, deși nu a condus-o niciodată. Liderul chinez Xi Jinping s-a angajat să „reunifice” Taiwanul cu China prin forță, dacă este necesar.

Agenția oficială de știri centrală din Taiwan a raportat că forțele militare ale insulei și-au întărit pregătirile marți dimineață și au spus că vor rămâne într-o stare de pregătire „întărită” până joi la prânz.

Taipei 101, cel mai înalt zgârie-nori din Taiwan a fost luminat cu un mesaj de bun venit pentru Pelosi în engleză și chineză. Pe aeroportul Songshan, un mic grup de susținători a așteptat-o ​​să o întâmpine.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat într-o declarație că armata monitorizează îndeaproape toată activitatea navală și a spațiului aerian pentru a asigura securitatea insulei cu „determinare, capacitate și încredere”.

Între timp, autoritățile maritime chineze au anunțat exerciții militare suplimentare în Marea Chinei de Sud și exerciții cu foc viu în Marea Bohai, lângă Peninsula Coreeană, săptămâna aceasta. Reuters, citând o sursă anonimă, a raportat că avioanele de luptă chineze au zburat marți aproape de linia mediană a strâmtorii Taiwan, granița militară neoficială. Între timp, transportatorul chinez Xiamen Airlines a anunțat întreruperi la cel puțin 30 de zboruri din cauza restricțiilor de trafic aerian din Fujian, provincia chineză aflată direct peste strâmtoarea Taiwan.

Pelosi „sfidează” China și ajunge marți în Taiwan: vizita președintei Camerei Reprezentanților a SUA în Taiwan riscă escaladarea bruscă a tensiunilor dintre SUA și China. Diplomația chineză: „Vor trebui „să plătească prețul”

China, Pelosi, Taiwanul și descurajarea: site-ul Flightradar24 care transmitea live zborul lui Pelosi a cedat, supraîncărcat

După ce președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, a sosit marți seara în Taiwan, China a anunțat că suspendă importurile de citrice, pește sabie răcit şi stavrid negru congelat din Taiwan începând cu 3 august, au anunțat miercuri autoritățile vamale chineze, potrivit Reuters.

Totodată, China va lua măsuri disciplinare împotriva a două fundaţii din Taiwan, interzicându-le să coopereze financiar cu companii şi persoane de pe continent, a declarat miercuri Ma Xiaoguang, purtătorul de cuvânt al Oficiului pentru Afaceri Taiwan din China. Cele două fundaţii sunt Taiwan Foundation for Democracy şi Taiwan International Cooperation and Development Fund, a spus Ma.

Publicitate