Europa este pregătită pentru o iarnă fără gaz rusesc – Bloomberg

Cumpărarea frenetică de gaz natural lichefiat de către Europa de pe piața internațională înseamnă că exista probabilitatea ca UE să aibă suficient combustibil pentru generarea de energie în această iarnă pentru a compensa livrările din Rusia, potrivit Bloomberg. Mai exact, Europa poate importa cu aproape 40% mai mult gaz lichefiat decât anul trecut, gaz care nu vine de la ruși.

Regiunea ar putea importa cu aproape 40% mai mult gaz în această iarna decât în ​​anul precedent, în timp ce vara viitoare ar putea crește achizițiile cu aproximativ 14% pentru a reconstrui stocurile pierdute, a spus BNEF într-un raport publicat marți. Pe lângă anularea cererii din cauza prețurilor mai mari la energie, aceste transporturi sunt suficiente pentru a acoperi oprirea completă a fluxurilor din conductele rusești de la 1 octombrie, se arată în comunicat.

Pentru a procura combustibil suplimentar, cumpărătorii europeni vor trebui să cumpere cu 90% mai mult gaz natural pe piața spot decât au asigurat prin contracte pe termen lung, sporind și mai mult concurența cu Asia. Acest lucru va sprijini prețurile globale ale gazelor care au crescut de când Europa a încercat să-și reducă dependența de Rusia, după ce cel mai mare furnizor al său a invadat Ucraina la sfârșitul lunii februarie.

„Prețurile ridicate la gaz vor persista, deoarece Europa trebuie să își mențină atracția asupra întregii aprovizionări disponibile de GNL, lăsând foarte puțin pentru Asia”, a spus BNEF. Cel mai probabil, China și piețele asiatice emergente vor înregistra importuri mai scăzute, se mai arata în raport.

În scenariul central al BNEF, care presupune condiții meteorologice în concordanță cu media din ultimii 10 ani și niciun flux de gaz rusesc, Europa este văzută importând 40 de milioane de tone de GNL în această iarnă și fracțional mai mult vara pentru a reumple stocurile. Acest lucru ar lăsa 12 milioane de tone de volum spot pentru Asia în această perioadă, care, potrivit datelor, are nevoie de doar 8 milioane de tone mai mult decât aprovizionarea sa contractată.

Cu toate acestea, o iarnă rece în Asia de Nord ar îndepărta 5,6 milioane de tone de gaz din Europa, în primul rând pentru a alimenta cererea Japoniei, iar o vară fierbinte care urmează ar duce la creșterea acestui număr la 6,9 milioane în următoarele 12 luni, potrivit raportului. Acest scenariu va înregistra probabil o concurență sporită prin preț.

Între timp, mai mult GNL rusesc va merge în China, unde cererea de iarnă este de așteptat să scadă cu 16% față de un an mai devreme. Se estimează că consumul Japoniei va scădea cu 8% în trimestrul al patrulea față de aceeași perioadă din 2021, pe măsură ce națiunea pornește centralele pe cărbune, în timp ce cererea Coreei de Sud ar putea crește cu 10% de la an la an din cauza stocării, arată raportul. Este probabil ca oferta să crească doar marginal în această iarnă, aducând puțină ușurare pieței strânse, a spus BNEF. Riscurile pentru producție includ întârzieri în repornirea proiectului Freeport LNG în SUA și probleme de aprovizionare în Egipt și Nigeria.

