Estonia și Finlanda solicită UE să nu mai acorde vize turistice pentru cetățenii ruși în contextul războiului din Ucraina

Liderii Estoniei și Finlandei vor ca țările UE să nu mai acorde vize turistice pentru cetățenii ruși, afirmând că aceștia nu ar trebui să poată călători în Europa în vacanță în timp ce Kremlinul duce un război devastator în Ucraina, relatează Euronews.

Prim-ministra estoniană Kaja Kallas a declarat marți că „vizitarea Europei este un privilegiu, nu un drept al omului” și că este „timpul să punem capăt acum turismului din Rusia”.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now