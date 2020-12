După luni de negocieri intense, Uniunea Europeană și Regatul Unit au ajuns la un acord privind relațiile post-Brexit

Regatul Unit și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial post-Brexit după luni de negocieri pline, a declarat guvernul britanic într-o declarație joi, informează CNN. Acordul a fost anunțat cu doar câteva zile înainte ca Londra să iasă din piaţa unică a UE.

„A meritat să luptăm pentru acest acord.

Avem, acum, un acord corect și echilibrat cu Regatul Unit. Ne va proteja interesele europene, va asigura competiția corectă și va furniza predictibilitate pentru comunitățile noastre de pescari.

Europa merge înainte”, a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

