Donald Tusk: „Consiliul European a căzut de acord asupra viitoarei conduceri a instituțiilor UE”

Ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, a fost propusă în funcția de preşedintă a Comisiei Europene, iar premierul belgian, Charles Michel pentru funcţia de preşedinte al Consiliului European. Anunțul a fost făcut public pe pagina de Twitter a preşedintelui Consiliului European, Donal Tusk.

„Consiliul European a căzut de acord asupra viitoarei conduceri a instituțiilor UE”, a scris Tusk, pe Twitter.

În funcția de înalt reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate a fost propus Josep Borrell, ministrul de externe al Spaniei, care face parte din grupul socialiștilor, iar în funcția de director al Băncii Centrale Europen a fost propusă Christine Lagarde, președinta FMI.

Mâine, 3 iulie, urmează ca Parlamentul European să adopte propunerile cu majoritate absolută