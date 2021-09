DOC/ Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susţine miercuri al doilea discurs al său privind starea Uniunii. Detalii despre realizări în 2021

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, își va susține cel de-al doilea discurs privind starea Uniunii pe 15 septembrie 2021.

În luna septembrie a fiecărui an, președintele Comisiei Europene rostește, în fața Parlamentului, discursul privind starea Uniunii. Cu această ocazie, trece în revistă realizările anului precedent și prezintă prioritățile pentru anul următor.

De asemenea, expune soluțiile Comisiei la cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și idei pentru conturarea viitorului UE.

„După unul dintre cei mai dificili ani din istoria sa, Europa se îndreaptă către viitor cu o speranță reînnoită.

Începând cu toamna anului 2020, pandemia ne-a lovit din nou, cu și mai multă violență. Ca răspuns, Uniunea Europeană și-a dublat eforturile – în special pentru a achiziționa vaccinuri pentru toți europenii, pentru a consolida cooperarea internațională împotriva pandemiei, pentru a scoate Europa din criză și pentru a facilita redresarea cu ajutorul instrumentului NextGenerationEU.

Iată o retrospectivă a anului trecut, începând cu eforturile menite să pună capăt crizei provocate de pandemia de COVID-19 și continuând cu activitățile desfășurate în cadrul tuturor priorităților politice: de la realizarea Pactului verde european și a Deceniului digital al Europei până la acțiunile în materie de siguranță, democrație și sănătate pentru cetățenii UE”, se menționează într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene.

Join me for #SOTEU on 15 September to look back on what we achieved together in this momentous year & talk about the future we want to build for our children.



Climate neutrality. Healthy lives. Opportunities. A Union of equality.



Let’s talk about how to take Europe forward. pic.twitter.com/izTbcfbYj9