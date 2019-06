Delegaţia rusă a fost readmisă în Adunarea Parlamentară. Cum au votat reprezentanții Parlamentului R. Moldova

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a votat în favoarea revenirii Rusiei în această instanță. Decizia a fost luată la o distanță de cinci ani după ce delegația rusă a fost revocată din componența Adunării Parlamentare din cauza anexării ilegale a peninsulei Crimeea.

Pentru reobținerea dreptului de vot al Rusiei în cadrul Adunării Parlamentare au votat 118 membri, 62 au votat împotrivă, iar 10 s-au abținut. Din delegația Parlamentului R. Moldova la APCE, pentru revenirea Rusiei și-au dat votul deputații Andrei Năstase (PPDA) și Vlad Batrîncea (PSRM). Împotriva acestei decizii s-a exprimat însă deputatul Mihail Popșoi (PAS).

Această decizie înseamnă că Rusia își poate prezenta delegația la APCE la 25 iunie, și respectiv, poate participa la alegerea unui nou secretar general al Consiliului Europei.

Șeful delegației Ucrainei la APECE, Volodimir Ariev, a declarat că această decizie transmite „un mesaj rău” Moscovei: „Faceți ce vreți, anexați teritoriul altei țări, ucideți oameni, și veți scăpa”.

În 2014, Rusia a pierdut drepturile de vot ale APCE după preluarea Crimeei și susținerea separatiștilor militari din estul Ucrainei. Rusia a răspuns în 2016 prin boicotarea Adunării și a refuzat din 2017 să plătească contribuția sa anuală de 33 de milioane de euro, aproximativ 7% din bugetul consiliului.