Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică suspectă spre Japonia

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică suspectă, a anunțat pe Twitter oficiul prim-ministrului Japoniei. Guvernul nipon a făcut publice mai multe indicații pentru autoritățile de stat.

Acestea trebuie să culeagă și să analizeze cât mai multe date, pentru a oferi publicului informații rapide și adecvate. Trebuie să asigure siguranța aeronavelor, a navelor și a altor bunuri și să ia toate măsurile posibile de precauție, inclusiv pregătirea pentru situații neprevăzute.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.