Conflict Intelligence Team a anunțat că Rusia transferă forțele militare de la est la vest, aproape de hotarul cu Ucraina – FOTO

Grupul de investigații Conflict Intelligence Team (CIT) a anunțat despre transferul militarilor ruși și a echipamentelor militare din Siberia de Est și Orientul Îndepărtat în regiunile de vest ale Federației Ruse, aproape de hotarul cu Ucraina. Acest lucru este menționat pe site-ul CIT, relatează Novaya Gazeta.

„Compoziția echipamentului transportat este destul de diversă – pe platforme am observat camioane, tancuri, vehicule de luptă de infanterie, sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad și Uragan. În plus, în imaginile de la Novosibirsk, am observat probabil sistemul de apărare aeriană „Tor” sau sistemul de apărare aeriană „Shilka”. Alături de echipamentele din vagoanele de pasageri și marfă, se deplasează și personalul, dar este dificil de stabilit numărul exact al acestuia”, au spus anchetatorii.

Potrivit CTI, forțele militare sunt trimise din Buriația, Teritoriul Trans-Baikal, Regiunea Amur și Teritoriul Primorsky. Anchetatorii au sugerat că echipamentul aparține formațiunilor celor patru armate ale Districtului Militar de Est (VVO) – 5, 29, 35 și 36. Au observat și eșaloane în afara VVO – în Novosibirsk și Kemerovo. Echipa de Informații privind Conflictul a remarcat că o utilizare atât de răspândită a forțelor nu poate fi explicată prin exerciții locale.

Echipa de anchetă consideră că aceste echipaje își pot uni forțele cu cele concentrate în Crimeea și în regiunile de la granița cu Ucraina.

New York Times susține, citând surse din serviciile de informații americane, că Rusia intenționează să mărească numărul de trupe la graniță la 175 000 de oameni.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că armata rusă a început exerciții în regiunile limitrofe cu Ucraina. La ele participă aproximativ 3.000 de persoane și aproximativ 300 de unități de echipament militar.

Anterior, Statele Unite și țările europene au înregistrat o acumulare de echipamente și trupe rusești până la granița cu Ucraina.

Politico a raportat că imaginile din satelit arată o acumulare de tancuri rusești, unități blindate, precum și artilerie autopropulsată și forțe militare la 250-300 km de granița cu Ucraina.

„Nu ar trebui să pierdeți timpul să cunoașteți astfel de umpluturi de calitate scăzută”, – a comentat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov (citat de RBC).

