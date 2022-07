Concursul Eurovision 2023 va avea loc în Marea Britanie

Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union – EBU), instituția care organizează concursul Eurovision, a anunțat luni, 25 iulie, că festivalul cântecului european – ediţia 2023 va avea loc în Marea Britanie și nu în Ucraina.

Organizatorii spectacolului au decis că evenimentul nu poate avea loc în țara câștigătoare, Ucraina, din cauza războiului în curs de desfășurare.

La ediția din acest an, Marea Britanie s-a clasat pe locul al doilea, astfel că Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a deschis negocierile cu BBC.

Deocamdată nu este clar în ce oraș va avea loc concursul, dar autoritățile orașelor Glasgow și Manchester și-au exprimat interesul.

The United Kingdom will host #Eurovision 2023! 🇬🇧🇬🇧🇬🇧



