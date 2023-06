Comisarul european pentru vecinătate și extindere, despre procesul de aderare la UE a R. Moldova: „Consiliul European a identificat nouă pași și vedem că R. Moldova a finalizat deja trei dintre aceștia”

La un an de când R. Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru a deveni membră a Uniunii Europene, țara a îndeplinit trei din celei 9 recomandări formulate de Comisia Europeană, a subliniat comisarul european pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, în discursul său după reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale care a avut loc joi, 22 iunie.

Potrivit comisarului european, în cazul R. Moldovei, „Consiliul European a identificat nouă pași și vedem că R. Moldova a finalizat deja trei dintre aceștia”.

În domeniul reformelor judiciare , are loc o reformă cuprinzătoare a sistemului judiciar, cu modificări legislative deja adoptate în urma recomandărilor Comisiei de la Veneția și pentru a putea aborda pe deplin acest pas, desigur că Moldova mai are încă de lucru, în vederea alinierii proiectului de lege privind „vettingul” la recomandările Comisiei de la Veneția, numirea unui procuror general printr-o procedură transparentă și bazată pe merite, suplinirea funcțiilor rămase vacante din Consiliul Superior al Magistraturii și asigurarea funcționării Curții Supreme de Justiție.

Oficialul european a mai spus că în cazul Ucrainei au fost identificați 7 pași sau priorități în avizul Consiliului European din iunie, dintre care au fost finalizați deja 2 pași.

„Relatarea verbală a situației la zi, după cum am spus, se referă la prioritățile stabilite anul trecut pentru cele trei țări, deci nu la întregul proces de aderare ca atare. Nu se referă la toate criteriile de aderare. Așadar, raportarea pe care am făcut-o astăzi este cu mult mai restrânsă. Cea obișnuită, cea mai largă, care acoperă toate domeniile, este așteptată, ca întotdeauna, în luna octombrie a acestui an, acoperind nu numai aceste trei țări, ci și cele șase țări din Balcanii de Vest.

Prin urmare, chiar înainte de a da citire rezumatului a ceea ce le-am transmis miniștrilor – pentru că aceasta a fost, de asemenea, o solicitare foarte clară din partea miniștrilor de a-l face cât mai public posibil – vreau să vă prezint categoriile. Categoriile, ca să spunem așa, pe care le-am stabilit atunci când a fost elaborată relatarea verbală a situației la zi. Deci, avem practic cinci categorii: