Ceremonie de învestitură în SUA: Ce se întâmplă în ziua în care Joe Biden şi Kamala Harris depun jurământul

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, nu se va muta oficial la Casa Albă decât din data de 20 ianuarie, ziua ceremoniei de învestitură – un fel de paradă politică la care politicianul democrat şi vicepreşedintele său, Kamala Harris, vor depune jurământul. BBC şi CNN au făcut o trecere în revistă a evenimentelor care vor avea loc cu prilejul acestei ceremonii, relatează Agerpres.

Ce reprezintă ceremonia de învestitură?

Învestitura este ceremonia oficială care marchează începutul unei noi preşedinţii şi are loc la Washington D.C. Singurul element obligatoriu este ca preşedintele ales să citească jurământul de instalare în funcţie: „Jur solemn să îndeplinesc cu bună credinţă funcţia de preşedinte al Statelor Unite şi să fac tot ce îmi stă în putinţă să păstrez, să protejez şi să apăr Constituţia Statelor Unite”.

Odată ce va rosti aceste cuvinte, Biden va deveni cel de-al 46-lea preşedinte al SUA, iar ceremonia de învestitură oficială se va fi încheiat.

Kamala Harris va deveni vicepreşedinte imediat după depunerea jurământului, ceea ce se întâmplă de obicei la scurt timp după ce preşedintele ales face acest lucru.

Când are loc ceremonia de învestitură a lui Biden?

Conform Constituţiei SUA, ceremonia de învestitură a unui nou preşedinte are loc la 20 ianuarie. Discursul de deschidere este programat de obicei în jurul orei 11:30 EST (16:30 GMT, 18:30 ora României), iar Joe Biden şi Kamala Harris vor depune jurământul la amiază. Biden se va muta la Casa Albă – reşedinţa sa pentru următorii patru ani – în aceeaşi zi.

Cine îl învesteşte în funcţie pe noul preşedinte?

În mod obişnuit, noul preşedinte al SUA este învestit în funcţie de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, pentru că aşa-i obiceiul, nu este o regulă. Dacă preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a SUA nu este disponibil, atunci îl poate învesti pe preşedinte un alt judecător.

Tatăl lui Calvin Coolidge şi-a învestit fiul în calitate de preşedinte al SUA în sufrageria familiei din Vermont, după moartea în timpul exercitării mandatului a lui Warren G. Harding, cel de-al 29-lea preşedinte al SUA. Singura femeie care a învestit un preşedinte – pe Lyndon B. Johnson – a fost Sarah Hughes, o judecătoare federală din Texas, care a fost chemată la bordul avionului prezidenţial Air Force One după asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy.

Cei mai mulţi preşedinţi au jurat cu mâna pe Biblie, deşi nu există o regulă în acest sens. Barack Obama a folosit două Biblii în acelaşi timp, în schimb, Franklin Delano Roosevelt nu a jurat pe Biblie.

Este obligatoriu ca Biden să susţină un discurs?

Nu este înscrisă nicăieri obligativitatea ca noul locatar de la Casa Albă să aibă un discurs de învestitură, cu toate că fiecare preşedinte a rostit unul. Potrivit CNN, unii au pronunţat discursuri scurte (discursul lui George Washington a avut doar 135 de cuvinte), alţii au vorbit mult (discursul preşedintelui William Henry Harrison a avut peste 8.000 de cuvinte şi un zvon din popor spune că, imediat după aceea, Harrison a răcit şi a murit de pneumonie o lună mai târziu).

Discursul de învestitură este însă un obicei valoros în sensul că noul preşedinte poate profita de ocazie pentru a-şi prezenta agenda şi a depăşi momentul unei campanii electorale care pe alocuri se dovedeşte a fi dură.



Ce măsuri de securitate vor fi luate?

În mod obişnuit, pentru ceremoniile de învestitură se fac planuri detaliate de securitate, însă acum cu atât mai mult, după ce o mulţime de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump a luat cu asalt clădirea Capitoliului, la 6 ianuarie.

Washington D.C. se află deja sub incidenţa stării de asediu – ca urmare a unui ordin dat de primăriţa oraşului Washington, Muriel Bowser, pe fondul violenţelor de la Capitoliu – care va rămâne în vigoare pe tot parcursul ceremoniei de învestitură.

Departamentul pentru Securitate Internă a extins perioada elaborării măsurilor speciale de securitate pentru acest eveniment cu o săptămână înaintea ceremoniei, pentru a permite o mai bună pregătire.

Serviciul Secret a preluat conducerea planurilor de securitate şi va beneficia de sprijinul a circa 15.000 militari din Garda Naţională, în plus faţă de miile de poliţişti.

Şi, deşi Biden a insistat să depună jurământul în spaţiu deschis, aşa cum o cere tradiţia, numărul participanţilor va fi redus.

În plus, toate statele americane îşi vor întări securitatea, după un avertisment din partea FBI adresat autorităţilor locale de a se pregăti pentru proteste armate în faţa parlamentelor din fiecare stat american.

Va fi prezent şi Donald Trump?

A devenit o obişnuinţă ca preşedintele în exerciţiu să fie de faţă la depunerea jurământului de către succesorul său, ceea ce poate face ca uneori lucrurile să devină jenante. În acest an, jena va fi de altă natură: Trump a declarat că nu va participa la ceremonia de învestitură a lui Biden.

„Pentru toţi cei care aţi întrebat, nu mă voi duce la Ceremonia de Învestitură din 20 ianuarie”, a anunţat recent Trump pe Twitter. Cuvintele sale au venit la scurt timp după ce Trump s-a angajat să contribuie la o tranziţie „ordonată” a puterii către „noua administraţie”, un mod deloc clar de a admite că a pierdut alegerile în favoarea lui Biden.

Unii dintre susţinătorii săi au dus lucrurile şi mai departe, plănuind “o a doua ceremonie de învestitură” virtuală pentru Trump, în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră la care Biden va depune jurământul. Până în prezent, peste 68.000 de oameni au anunţat pe Facebook că vor participa la evenimentul online pentru a-şi exprima sprijinul faţă de Trump.

Totuşi, vicepreşedintele în exerciţiu Mike Pence a anunţat că va participa la ceremonia de învestitură a lui Biden.

Când Donald Trump a depus jurământul, la ceremonie au participat, între alţii, Hillary Clinton împreună cu soţul ei, fostul preşedinte democrat Bill Clinton, la nici două luni după înfrângerea electorală a fostului secretar de stat Hillary Clinton şi după o campanie înverşunată.

Doar trei preşedinţi – John Adams, John Quincy Adams şi Andrew Johnson – au ales să nu participe la ceremonia de învestitură a succesorilor lor, şi niciunul în ultimul secol.

Cum va schimba pandemia de COVID-19 ceremonia din acest an?

Iniţial, Biden avusese în plan o declaraţie de intenţie, sosind cu trenul de la Washington, din Wilmington, Delaware, unde există o gară care îi poartă numele – memento al zilelor în care a fost senator şi când făcea naveta cu un tren al companiei de căi ferate Amtrak, pentru a fi alături de copiii săi. Însă acest plan a fost anulat, iar Biden îşi va petrece noaptea de dinaintea ceremoniei de învestitură la Blair House, reşedinţă aflată vizavi de Casa Albă, şi nu la hotel cum era prevăzut iniţial.

În circumstanţe obişnuite, Washington D.C. ar deveni gazda a sute de mii de participanţi la ceremonia de învestitură. Oamenii ar umple străzile oraşului, ar vizita National Mall şi ar rezerva toate camerele de hotel din oraş. Se estimează că circa două milioane de persoane au luat parte la ceremonia de învestitură pentru primul mandat al preşedintelui democrat Barack Obama, în 2009.

Dar în acest an, amploarea sărbătorii va fi “extrem de limitată”, a anunţat echipa de tranziţie a lui Biden, cerându-le totodată americanilor să evite să călătorească spre capitala federală, apel care a tot fost repetat de autorităţile din Washington după asaltul asupra Congresului SUA.

Chiar şi aşa, Biden şi Harris vor depune jurământul pe treptele Capitoliului, în faţa imensei esplanade – Mall – din centrul capitalei federale (o tradiţie care a început în 1981 cu preşedintele Ronald Reagan), însă tribunele ridicate de-a lungul Pennsylvania Avenue, care face legătura între sediul puterii legislative şi cel al puterii executive, vor fi demontate.

În trecut, până la 200.000 de bilete erau alocate pentru ceremonia oficială, însă în acest an, pe fondul creşterii numărului de îmbolnăviri de COVID-19, vor fi disponibile doar aproximativ 1.000 de bilete.

Şi anul acesta va avea loc ceremonia de „trecere în revistă” – parte tradiţională a transferului paşnic al puterii, unde noul comandant şef inspectează trupele -, însă în locul obişnuitei parade de pe Pennsylvania Avenue către Casa Albă, organizatorii au anunţat că vor organiza o “paradă virtuală”.

Biden, Harris şi partenerii lor de viaţă vor fi apoi escortaţi la Casa Albă de membri ai armatei, cu o fanfară militară.

Cum se obţin biletele la ceremonia de învestitură?

În ani obişnuiţi, este nevoie de bilete pentru locurile pe scaun, pentru locurile în picioare lângă scenă şi de-a lungul traseului de circa 2 kilometri pe care se desfăşoară parada, dar în restul zonei National Mall accesul este deschis publicului. Cine doreşte să privească de aproape ceremonia de învestitură, trebuie mai întâi să ia legătura cu parlamentarii care îi reprezintă.

Pentru baluri şi alte evenimente de la Washington care au legătură cu ceremonia de învestitură este nevoie de bilete separate.

Senatorii şi membrii Camerei Reprezentanţilor au alocat un anumit număr de bilete gratuite pe care le pot distribui. Anul acesta, din cauza pandemiei, numărul biletelor a fost restricţionat la câte unul pentru fiecare parlamentar, plus un invitat.

Ce artişti participă?

În ultimii ani, preşedinţii care urmau să-şi înceapă mandatul au inclus unii dintre cei mai iubiţi artişti din ţară în programul ceremoniei de învestitură. În pofida pandemiei, nici anul 2021 nu face excepţie.

Lady Gaga – o susţinătoare fidelă a preşedintelui ales, care a făcut campanie alături de Biden în zilele ce au precedat scrutinul prezidenţial – va cânta imnul naţional, iar după depunerea jurământului de către Biden, actorul Tom Hanks va fi gazda unui program televizat de 90 de minute, care va înlocui evenimentele ce au loc de obicei la faţa locului. La spectacol – care va fi transmis de toate posturile importante americane şi de platformele de streaming, cu excepţia postului Fox News, o reţea conservatoare care l-a sprijinit pe Donald Trump – vor mai participa Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Demi Lovato şi Justin Timberlake.

În 2009, la ceremonia de învestire a democratului Barack Obama, au cântat Aretha Franklin, care a interpretat melodia My Country, ‘Tis of Thee, şi Beyonce, care a cântat At Last la balul inaugural al preşedintelui Obama. La cea de-a doua ceremonie de învestire, în 2013, preşedintele Obama le-a invitat pe Kelly Clarkson şi pe Jennifer Hudson, dar şi pe Beyonce, care cu acel prilej a interpretat imnul naţional.

În schimb, potrivit BBC, Donald Trump a avut unele probleme în a-şi asigura prezenţa unor artişti la ceremonia sa de învestitură. Elton John a refuzat invitaţia lui Trump, şi se pare că acelaşi lucru l-au făcut şi Celine Dion, Kiss şi Garth Brooks. În cele din urmă, la ceremonia de învestire a lui Trump au cântat formaţiile The Rockettes şi 3 Doors Down şi artistul de muzică country Lee Greenwood.

A mai fost cândva Washingtonul sub stare de asediu în timpul vreunei ceremonii de învestitură?

Preşedintele Andrew Johnson a depus jurământul imediat după asasinarea lui Abraham Lincoln şi pe când ucigaşul lui Lincoln, John Wilkes Booth, era dat în urmărire. În acel moment, potrivit ediţiei din acea vreme a The New York Times, circulaţia în afara oraşului era restricţionată.

Sursa: Agerpres, BBC, CNN