Cel puțin opt oameni au murit din cauza caniculei, în Europa

Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu după șase zile de caniculă, în Europa. Patru oameni au murit în Franța, doi în Spania și doi în Italia. Victimele sunt în principal vârstnici și muncitori care lucrau pe câmp sau pe șantiere în plină arșiță, scrie Digi 24.

Intensitatea episodului canicular a mai scăzut, dar duminică a fost în continuare cod roșu în câteva regiuni din Spania, Elveția și Polonia, portocaliu în aproape jumătate din Franța, în Austria și Cehia.

După temperaturile record, de peste 45 de grade, 60 de focare de incendiu au fost semnalate în sudul Franței. Vegetației uscate nu i-a trebuit mult ca să ia foc, apoi vântul a propagat flăcările, şi au distrus complet case, grădini și sere. Oamenii au fost evacuați la timp.

Temperaturi extreme s-au înregistrat în ultimele zile și în Polonia și Cehia, cele mai ridicate înregistrate pentru o lună de iunie. În Spania, opt regiuni sunt sub cod roșu de caniculă, la fel 16 orașe din Italia.

Experții atrag atenția că este greu de pus acest val de căldură extremă direct pe seama încălzii globale, dar astfel de manifestații extreme ale vremii se vor înmulții și asta ca urmare a schimbărilor climatice. Datele statistice, care documentează temperaturile în lume, arată că odată cu industrializarea, temperatura globală a crescut, în medie cu un grad Celsius. Iar experți ai Institutului de la Potsdam, Germania, pentru Climă, spun că cele mai calde veri, în ultimii 1.500 de ani, au fost înregistrate în secolul 21, potrivit BBC.