Atleta din Belarus, forțată să se întoarcă în țară, a primit viză umanitară în Polonia

Atleta din Belarus Krystsina Tsimanouskaya, care a declarat duminică, 1 august, că este obligată să-şi suspende participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi să părăsească Japonia, a primit viză umanitară în Polonia. Un anunț în acest sens a fost făcut de către ministrul adjunct al afacerilor externe din Polonia, Marcin Przydacz.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. 🇵🇱 always stands for Solidarity.