Amintirile ambasadorului SUA în R. Moldova despre ziua atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001

Astăzi se împlinesc 21 de ani de la atacurile teroriste care au lovit Statele Unite ale Americii în dimineața zilei de 11 septembrie 2001. Patru avioane de linie au fost atunci deturnate de teroriști, lovind turnurile gemene World Trade Center din New York și clădirea Pentagonului din Washington DC, în timp ce al patrulea avion s-a prăbușit într-o localitate din Pennsylvania.

La 21 de ani distanță, ambasadorul SUA la Chișinău, Kent D. Logsdon, retrăiește momentele zilei în care au murit aproape 3000 de oameni.

Ambasadorul SUA în R. Moldova, Kent D. Logsdon

„Au trecut 21 de ani din data de 11 septembrie 2001, dar toți suntem suficient de în vârstă pentru a ne aminti unde ne aflam în ziua aceea. Michelle și cu mine eram în Bangkok, Thailanda, tocmai ne-am culcat fiica de patru ani pentru că ora locală era 21.00. În următoarele câteva ore, am urmărit la televizor evenimentele în desfășurare – avioanele care loveau Turnurile Gemene, atacul asupra Pentagonului și un accident de avion în Pennsylvania. Am văzut panica de pe străzile New York-ului și Washingtonului precum și evacuarea Capitoliului. Am văzut, de asemenea, primii care au intervenit, poliție și echipaje de pompieri, punându-și viețile în pericol pentru a salva și a consola oamenii.

Aproape 3.000 de oameni din 102 țări și-au pierdut viața în acea zi, inclusiv cetățeanul moldovean Arkady Zaltsman. Le onorăm viețile și amintirile astăzi, împreună cu toți acei oameni din întreaga lume care au fost victime ale terorismului”, spune ambasadorul Kent D. Logsdon.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, teroriștii au deturnat patru avioane comerciale care se deplasau către San Francisco și Los Angeles de la Boston, Newark, și Washington, D.C. La ora 8:46 dimineața, zborul American Airlines numărul 11 s-a prăbușit în Turnul de Nord al World Trade Center, urmat de zborul United Airlines numărul 175, care a lovit Turnul de Sud la ora 9:03.

Turnurile World Trade Center din New York

Un alt grup de teroriști a condus zborul American Airlines numărul 77 în clădirea Pentagonului, la ora 9:37. Un al patrulea zbor, zborul United Airlines numărul 93, a cărui țintă finală se presupune că ar fi fost fie Capitoliul Statelor Unite, fie Casa Albă, s-a prăbușit lângă localitatea Shanksville, Pennsylvania la 10:03, după ce pasagerii de la bord au intrat în luptă cu teroriștii.

Trei clădiri din Complexul World Trade Center s-au prăbușit în urma avariilor structurale suferite în ziua atacurilor. Turnul de sud (WTC 2) s-a prăbușit aproximativ la ora 9:59, după ce a ars timp de 56 de minute într-un incendiu cauzat de impactul cu avionul ce efectua zborul United Airlines 175. Turnul de nord (WTC 1) s-a prăbușit la ora 10:28, după ce a ars timp de 102 minute. La prăbușirea turnului de nord, resturile clădirii au avariat grav clădirea WTC 7. Integritatea sa structurală a fost compromisă și mai mult de incendii, și clădirea s-a prăbușit mai târziu în acea zi, la ora 17:20.

Tot traficul aerian internațional civil a fost oprit și nu s-a mai permis aterizarea pe pământ american timp de trei zile.

2 993 de oameni și-au pierdut viața, inclusiv cei 19 teroriști: 246 în cele patru avioane (din care nu a supraviețuit nimeni), 2.603 în New York în clădiri și la sol, și 125 la Pentagon. 24 de persoane rămân încă date dispărute. Peste 90 de țări și-au pierdut cetățeni în atacurile de la World Trade Center.

Publicitate