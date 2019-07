A fost stabilită data când Parlamentul European îşi va alege un nou preşedinte

Liderii europeni se întâlnesc astăzi, 2 iulie, la Bruxelles pentru a desemna şefii pentru Comisia Europeană, Consiliul European, Banca Centrală Europeană şi un Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. Totodată, Parlamentul European îşi va alege un nou preşedinte pe 3 iulie, scrie mediafax.ro.

Nigel Farage şi europarlamentarii partidului Brexit s-au întors cu spatele în timpul intonării imnului Uniunii Europene, în cadrul ceremoniei care a avut loc marţi cu ocazia începerii legislaturii noului Parlament European, informează The Guardian.

Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, le-a cerut europarlamentarilor să se ridice în picioare pentru intonarea imnului.

Politicianul britanic, Farage, încercând să explice acţiunile europarlamentarilor, a declarat pentru Sky News, că „noi am urmat instrucţiunile domnului Tajani. Ne-am ridicat pentru intonarea imnului, dar ne-am întors cu spatele”, susţine Farage

Premierul italian Giuseppe Conte a declarat astăzi, 2 iulie, că ar prefera o femeie în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, în contextul reuniunii liderilor UE pe tema desemnării noilor şefi ai principalelor structuri de conducere din Blocul comunitar, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a transmis că liderii socialişti îl vor susţine pe Frans Timmermans pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene şi că sunt „pregătiţi” pentru numirea lui Manfred Weber în funcţia de preşedinte al Parlamentului European, relatează Politico.eu.

Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat înaintea summitului UE pentru desemnarea viitorilor lideri ai structurilor de conducere că toţi candidaţii trebuie să fie conştienţi de faptul că Europa este în continuă schimbare, relatează site-ul Politico.eu.

Cancelarul german Angela Merkel a declarat înainte de începerea summitului UE pentru desemnarea viitorilor lideri că „se poate ajunge la un acord” dacă „toată lumea dă dovadă de flexibilitate”, relatează site-ul Politico.eu.

Totodată, Angela Merkel a transmis că se simte „bucuroasă şi determinată” înaintea începerii summitului de marţi de la Bruxelles.

Cum este ales preşedintele Parlamentului European

Candidații trebuie să fie propuși de un grup politic sau un grup de 38 de deputați. Pot avea loc până la patru tururi de scrutin, ultimul desfășurându-se între cei doi candidați care au obținut cele mai multe voturi în penultimul tur de scrutin. Pentru a deveni președinte, un candidat trebuie să obțină majoritatea voturilor exprimate.

Președintele conduce activitatea Parlamentului, menține ordinea în aulă și reprezintă Parlamentul în relațiile cu alte instituții. Președintele poate decide să delege anumite funcții celor 14 vicepreședinți, care vor fi aleși tot în cursul primei perioade de sesiune.

Totodată, acesta coordonează activităţileParlamentului şi dezbaterile din şedinţele plenare şi declară bugetul UE adoptat.

Mandatul președintelui este de doi ani și jumătate. Deputații pot fi aleși pe acest post de mai multe ori.