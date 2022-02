Veaceslav Negruță confirmă că membrii Consiliului de observatori al Moldovagaz au un salariu de peste 90 de mii de lei: „În luna ianuarie aveam banii intrați în cont, suma respectivă”

Veaceslav Negruță, consilierul președintei R. Moldova în domeniul economic, numit la 30 noiembrie 2021 membru în Consiliul de observatori al SA Moldovagaz, confirmă că membrii din Consiliul de observatori al SA Moldovagaz sunt remunerați cu un salariu lunar de 90 de mii de lei.

Veaceslav Negruța afirmă că acest lucru a fost confirmat de el în luna ianuarie, atunci când a primt primul transfer salarial, care a fost de 90 de mii de lei.

„Membrii Consiliul de Observatori nu au salariu pentru că nu sunt angajați ai companiei Moldovagaz. Asta se referă la Consiliul de Administrare. Este o remunere pentru participarea în acest Consiliu de Observatori. Am adresat întrebări către APP în legătură cu modul în care sunt remunerați membrii și am primit indici cum să găsim informații cu privire la stabilirea acestor remunerări. (…) Eu sunt în Consiliul de Observator din 30 noiembrie. Eu am verificat contul bancar și pe 23 ianuarie aveam banii intrați în cont, suma respectivă, 90 de mii”, a declarat Veaceslav Negruța, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.