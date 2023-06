Revolut „vine” în R. Moldova, anunță ministrul Dezvoltării Economice

Serviciile companiei britanice Revolut vor fi disponibile în scurt timp pentru utilizatorii din R. Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 5 iune, de către ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba, dar acesta nu a oferit o dată exactă a lansării.

„În sfârșit! După un an de negocieri, în curând, și utilizatorii din Republica Moldova se vor alătura celor 30 de milioane de utilizatori Revolut la nivel mondial. Suntem pe ultima sută de metri. Zile numărate. Intrarea acestui gigant financiar pe piețele din alte țări a crescut radical standardele serviciilor, a doborât comisioanele bancare plătite de consumatori, a crescut calitatea serviciilor și a animat concurența. Este exact ceea ce ne dorim să se întâmple și pe piața noastră, în beneficiul consumatorului. Momentan, Revolut debutează în țara noastră cu versiunea Lite App. Am încrederea că vor extinde într-un ritm alert gama de servicii oferite”, a scris vicepremierul Alaiba.

Revolut are în prezent peste 30 de milioane de clienți de retail la nivel mondial, după ce a adăugat peste cinci milioane de noi utilizatori la nivel global din noiembrie 2022. Fondată la Londra în 2015, Revolut are acum peste 6,8 milioane de clienți din Marea Britanie. Baza de clienți Revolut efectuează acum peste 400 de milioane de tranzacții pe lună, în creștere de la 350 de milioane pe lună în noiembrie 2022. În primele trei luni ale anului 2023, aproximativ 85 de milioane de tranzacții peer-to-peer au fost efectuate între clienții Revolut cu comisioane de transfer zero.