Proiectul de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală, votat în ambele lecturi

Parlamentul a votat în ambele lecturi proiectul de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală în lipsa fracțiunilor parlamentare PL, PCRM, PLDM și PSRM, care au părăsit sala de ședință în semn de protest. Deputații au fost nemulțumiți de faptul că majoritatea parlamentară nu a luat în considerație opiniile lor cu privire la excluderea pachetului de legi cu privire la reforma fiscală inițiată de coaliția de guvernare.

În opinia deputaților care au părăsit ședința, această reformă este promovată contrar prevederilor legale și vine să legalizeze spălarea de bani în Republica Moldova. Raportorul proiectului, deputatul PDM Corneliu Dudnic, a respins acuzațiile colegilor.

„Declararea voluntară a averii se referă la averea obținută de pe urma activității economice, pentru care nu au fost achitate impozitele. Nu este vorba de banii obținuți prin alte căi, cum ar fi vânzarea narcoticelor sau vânzarea armamentului, nu este vorba de bani obținuți pe cale ilegală. Ne referim doar la averi pentru care nu a fost achitate impozite, averi care au fost declarate sub nivelul valorii reale, averi care au fost declarate pe numele persoanelor afiliate”, a declarat deputatul democrat Corneliu Dudnic.

Nu vor putea beneficia de declararea voluntară a bunurilor funcționarii publici, cei care au deținut funcții publice după anul 2009: președinți, deputați, prim-miniștri, guvernatorul și vice-guvernatorul BNM, miniștri, judecători, procurori, directori și adjuncți ai Serviciul Informații și Securitate, ai Centrului Național Anticorupție, ai Serviciului Fiscal de Stat, ai Serviciului Vamal, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor etc, toți șefii băncilor fraudate și cei care au beneficiat de credite frauduloase, inclusiv de la băncile Investprivatbank, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, persoanele fizice care au fost subiecții anchetați în legătură cu băncile fraudate”.

Deși anterior fracțiunea PCRM a părăsit sala de ședințe, deputata Elena Bodnarenco a revenit în sală pentru a adresa întrebări raportorului care a prezentat proiectul de lege.

Elena Bodnarecno, deputata PCRM: „Ați specificat în proiectul de lege că miniștrii, deputații, procurorii, etc, nu cad sub incidența modificărilor propuse, ceea ce este corect și corespunde cu declarația directorului Centrului Național Anticorupție, precum că cel mai des implicați în acțiuni de corupție sunt factorii de decizie, persoanele care își pun semnătura pe documentele oficiale. Doar că, de fapt, pe numele acestora nici nu sunt scrise averile obținute ilegal. Sunt scrise pe numele soțiilor, copiilor, rudelor apropiate, iar toate aceste persoane cad sub incidența acestei legi. În acest fel, averea subiecților pe care i-ați exclus din listă își vor putea legaliza avererea dobândită pe cale ilegală”

Corneliu Dudnic: „V-am răspuns la întrebare anterior: sub incidența acestei legi nimerește acea avere, obținută pe urma activității economice și pentru care nu au fost achitate impozitele. Celelalte tipuri de venituri, inclusiv furtul miliardului, nu cad sub incidența acestei legi”

Elena Bodnarecno: „Da, dar noi nici până în prezent nu cunoaștem numele celor anchetați în dosarul furtului miliardului”, a constatat deputata comunistă.