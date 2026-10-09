Prețurile la carburanți scad în continuare. Cât vor costa benzina și motorina pe 9 octombrie

Prețurile carburanților scad în continuare în R. Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru vineri, 9 octombrie, noi prețuri maxime de comercializare pentru benzina 95 și motorina standard.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina 95 se ieftinește cu 9 bani și va putea fi comercializată cu cel mult 34,04 lei/litru.

Motorina standard se ieftinește cu 15 bani, ajungând la un preț maxim de 35,08 lei/litru.