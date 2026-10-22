Motorină mai scumpă și benzină mai ieftină. Cât vor costa carburanții pe 22 octombrie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru joi, 22 octombrie.

Astel, pentru ziua de 22 octombrie, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

– 32,99 lei/litru – pentru benzina COR 95 ( – 22 de bani);

– 35,81 lei/litru – pentru motorina standard (+ 25 bani).