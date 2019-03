O prezentare oficială a programului de dobândire a cetățenie R. Moldova prin investiție va fi organizată în Hong Kong de către compania „Henley & Partners”, membră a consorțiului câștigător care se ocupă de implementarea programului. Briefing-ul intitulat „Moldova – o perlă a Europei moderne” va avea loc vineri, 22 martie potrivit newsmaker.md, care citează site-ul Henley & Partners.

Despre „beneficiile programului” le va vorbi oaspeților secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova Vitalie Iurcu și șeful programului Iulia Petuhova.

„Titularii pașapoartelor moldovenești au dreptul de a vizita fără viză sau cu viză la sosire mai mult de 120 de țări ale lumii, inclusiv Rusia, Turcia și țările Schengen”, se menționează în comunicatul companiei.

Potrivit site-ului Henley & Partners, evenimente similare, cu participarea lui Vitalie Iurcu și a Iuliei Petuhova, vor avea loc în perioada martie-aprilie și în Zurich (Elveția), Bangkok (Thailanda), Manila (Filipine), Singapore și Ho Chi Minh City (Vietnam).

Pe 11 iulie 2018, Ministerul Economiei al R. Moldova a semnat un contract cu un consorțiu de companii care se vor ocupa de implementarea „Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție”. Este voba despre consorțiul de companii MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd și Henley & Partners International Ltd.

Programul de dobândire a cetăţeniei prin investiţie a fost lansat oficial la nivel internaţional pe 5 noiembrie 2018, în cadrul Conferinţei Globale a Reşedinţei şi Cetăţeniei de la Dubai, la care a fost prezent şi ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

În timp ce autorităţile prezintă Programul drept „o şansă unică” prin care vor fi atrase investiţii de 1,3 miliarde de euro, experţii anticorupţie, dar şi deputaţi din opoziţie, susţin că oferirea cetăţeniei unor investitori străini comportă riscuri majore pentru securitatea statului şi ar putea afecta regimul liberalizat de vize cu UE, de care beneficiază R. Moldova.

Analiza modificărilor legislative promovate de Parlament şi Guvern pentru a face posibilă acordarea cetăţeniilor pe bani, scoate în evidenţă mai multe prevederi promovate pe ultima sută de metri de către autorităţi şi criticate de experţi. Astfel, persoanele care îşi vor „cumpăra” cetăţenia nu vor fi obligate să cunoască limba de stat şi Constituţia R. Moldova, iar numele acestora nu va fi publicat în Monitorul Oficial, aşa cum se întâmplă în cazul celorlalte categorii de cetăţeni noi.

