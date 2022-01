Prim-ministra R. Moldova Natalia Gavriliță și ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari anunță despre lansarea unui nou program de compensare a tarifului la căldură.

Prim-ministra Gavrilița a anunțat că din ianuarie compensația maximă, oferită de Guvern pentru consumul de energie termică, va constitui 815 lei, adică cu 365 mai mult față de cum este acum.

„Avem un anunț important pentru familiile din Moldova. Am monitorizat problema crizei gazelor. Am căutat soluții pentru creșterea suportului pe care ăl oferim oamenilor Am luat decizia să inițiem modificări la legislație și Buget care să permită creșterea suportului oferite de Guvern pentru consumatorii de agent termic. Creștem volum compensat de Guvern din factura la agent termic. În noiembrie si decembrie am compensat 67% din creșterea de tarif în comparație cu octombrie. Începând cu factura din ianuarie vom compensa 80% din creșterea de tarif. În plus, am crescut volumul acoperit de compensație. În noiembrie și decembrie am compensat o gigacalorie, din ianuarie vom compensa până 1,5 gigacalorie. Aceste două măsuri fac ca suma maximă a compensației oferite de Guvern la factura pentru agentul termic să crească de la 450 de lei la 815 lei pe lună. (…) Începând cu luna ianuarie, o gospodărie din Chișinău conectată la agentul termic care consumă 1,5 gigacalorii va beneficia de 815 lei suport din partea statului. Avem peste 20 de mii de familii cu venituri mici care nu pot accesa compensații. Am decis să scoatem acest criteriu, asta înseamnă că mai multe familii vor beneficia de compensații”, a declarat Natalia Gavrilița.