Gaburici merge în Emiratele Arabe Unite pentru a lansa Programul de dobândire a cetățeniei R. Moldova prin investiție

O delegație a R. Moldova, condusă de ministrul Economiei și Infrastructurii (MEI), Chiril Gaburici, efectuează, în perioada 4-6 noiembrie 2018, o vizită de lucru în Dubai, Emiratele Arabe Unite, unde va participa la Conferința Globală a Reședinței și Cetățeniei. În cadrul acesteia, Chiril Gaburici, va efectua o prezentare de țară privind evoluția și oportunitățile oferite de economia națională, dar și va lansa la nivel internațional Programul de dobândire a cetățeniei R. Moldova prin investiție.

În cadrul vizitei în Emiratele Arabe Unite, Gaburici va avea întrevederi cu mai mulți oficiali de nivel înalt, dar și cu reprezentanți ai Dubai International Financial Center, se spune într-un comunicat de presă al MEI.

La 11 iulie curent, Ministerul Economiei al R. Moldova a semnat un contract cu un consorțiu de companii care se vor ocupa de implementarea Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție. Este voba despre consorțiul de companii MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd și Henley & Partners International Ltd.

Cu ajutorul programului respectiv, autoritățile intenționează să atragă în R. Moldova investiții de 1,3 miliarde de euro în următorii cinci ani.

Amintim că schimbările în Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție auavut loc după ce Parlamentul a făcut modificări în Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, criticate, inclusiv de liberalul Roman Boțan. La 24 mai, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, precizând că proiectul privind cetățenia prin investiție implică riscuri de corupție.