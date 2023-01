Cazul Bismobil Kitchen. După ce a lăsat fără bani și fără mobilă sute de oameni în România, compania este acuzată și de clienți din R. Moldova. Firma nu-și onorează comenzile și nu mai răspunde la telefon, iar directorul anunță un posibil faliment

Mai multe persoane din R. Moldova, care au achitat avansul pentru o bucătărie realizată la comandă, sunt nemulțumite că reprezentanții companiei producătoare nu mai răspund la apelurile telefonice.

Oamenii sunt îngrijorați că ar putea rămâne fără bucătării, dar și fără banii achitați în avans, așa cum s-a întâmplat în România în luna decembrie a anului trecut, când cele 14 magazine ale companiei moldovenești s-au închis, iar clienții au rămas prejudiciați.

Compania Bismobil Kitchen (BK) Moldova a scris pe 9 ianuarie un mesaj pe pagina oficială de facebook prin care se detașa de compania BK România și își asigura clienții că își vor primi bucătăriile conform proiectului aprobat.

„În legătură cu informațiile apărute în social media despre situația dificilă în care se află colegii noștri din România, BK Moldova vine cu câteva precizări în limita competențelor noastre. Din informația pe care o avem, BK România într-adevăr se confruntă cu o puternică criză de imagine și activitate. Care sunt cauzele apariției acesteia, care este situația la moment și ce soluții se întreprind pentru depășirea acesteia, BK Moldova nu deține informații. Reiterăm, este vorba despre companii diferite, cu sisteme de evidență și echipe diferite. BK Moldova activează în regim normal fără abateri de la program. Toți clienții din R. Moldova își vor primi bucătăriile conform proiectului aprobat. Momentan, nu există factori de risc pentru comenzile Dvs”, se menționează în postarea de pe facebook.

Câteva zile mai târziu, mai mulți clienți din R. Moldova ai companiei, care sunt în așteptarea bucătăriilor, au început să posteze mesaje de nemulțumire pe rețelele de socializare referitor la faptul că reprezentanții BK nu mai răspund la apelurile telefonice.

Unii dintre ei au primit mesaje prin care sunt anunțați că momentan compania BK se confruntă cu provocări ce țin de furnizori și că în această perioadă nu preiau comenzi noi. În aceleași mesaje, clienții sunt rugați să nu revină cu apeluri telefonice din cauza numărului mare de solicitări, dar sunt asigurați că toate comenzile făcute anterior vor fi onorate.

Ziarul de Gardă a încercat să ia legătura cu mai mulți clienți nemulțumiți. O clientă ne-a informat că a semnat contractul și a realizat proiectul bucătăriei în noiembrie 2021 cu indicarea termenului de livrare în luna februarie 2022. Din cauza tergiversării reparației în apartament și la solicitarea clientei, termenul livrării a fost transferat pentru începutul lunii februarie 2023.

Potrivit contractului, cu trei săptămâni înainte de livrarea și instalarea bucătăriei specialiștii BK trebuie să meargă la client pentru realizarea ultimelor măsuri. Clienta ne-a declarat că a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu angajații BK, dar fără succes: „la telefon nu răspunde nimeni. Designera care a realizat proiectul bucătăriei mi-a spus că nu mai lucrează la BK de câteva luni. Oficiul este încuiat”.

Clienta este îngrijorată că va rămâne fără bucătărie și fără avansul în valoare de 87 de mii de lei (70% avans) pe care l-a achitat la semnarea contractului în noiembrie 2021. „Sunt foarte mulți bani. Bucătăria era cea mai mare investiție pe care am făcut-o în acest apartament”, ne-a declarat ea îngrijorată.

În luna decembrie 2022, când magazinele BK din România s-au închis, iar mulți clienți români au rămas „păgubiți”, fără bucătării și fără avansurile achitate, BK continua să transmită clienților mesaje că își vor onora comenzile.

Potrivit presei din România „sute de români au fost păgubiți” după închiderea magazinelor. Clienții ar fi achitat avansuri de 70% din valoarea bucătăriilor comandate, ceea ce constituie sume între două și cincisprezece mii de euro, dar au rămas fără bucătării și fără avansuri.

Ziarul de Gardă a încercat mai multe zile la rând să ia legătura cu administrația BK Moldova pentru ca aceștia să ofere o reacție la situația companiei din România, la acuzațiile de „escrocherie regizată” care li se aduce în presa românească, dar și la dosarele penale deschise de Poliția română pe cazul BK. Tot ce am putut obține de la fondatorul și directorul BK a fost o declarație plină de „regrete”.

Fondatorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran: „Suntem pe cale de faliment. Am avut prea mare încredere în parteneri”

Mihai Saran

Fondatorul și directorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran a declarat pentru ZdG că „orice business poate falimenta oricând. Tragedia companiei BK a fost bine organizată. Nu am anticipat consecințele dure și de aceea suntem pe cale de faliment. Partea mea de vină este că am pierdut compania, clienții și investitorii. Este o tragedie pentru mine. Am avut prea mare încredere în parteneri”.

Ulterior acesta a postat pe pagina sa de Facebook:

„Îmi pare rău de această tragedie care pare a fi un coșmar, experiență neplăcută și vise distruse din ultima perioadă.

BK va intra în istorie cu multe proiecte realizate perfect la comandă. Proiect care nu se va mai repeta niciodată”.

Până acum, în România s-au depus 54 de plângeri la adresa firmelor pe care Bismobil Kitchen încheia contracte, iar în 15 cazuri s-a început deja cercetarea penală pentru înșelăciune, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) la solicitarea Știri de Cluj miercuri, 18 ianuarie.

Modul în care au acționat cei de la BK și cele peste 40 de firme înființate pe care încheiau contracte, pentru „a fi greu de stabilit vinovații în cazul unor probleme”, dar și cum s-a ajuns în situația actuală „cu concursul poliției și ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) care se mișcă extrem de încet”, se arată într-o investigație a Știri de Cluj.

Potrivit investigației, cetățenii români au început să facă plângeri de mai bine de o lună la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și Poliție. Între timp, firma a închis toate magazinele din țară, iar „reprezentanții ei sunt de negăsit”. Întrucât autoritățile nu îi ajută cu nimic, oamenii s-au unit și vor face plângere penală comună împotriva firmei. Prejudiciul depășește două milioane de roni, așa că plângerea penală va fi depusă la DIICOT București.

Știri de Cluj scrie că Bismobil Kitchen „a pus la punct schema perfectă” prin „cetățenii moldoveni Mihail Șaran, asociat unic la SC Bismobil Kitchen SRL (firma “mamă”) și Andriana Brașoveanu, administrator la toate cele peste 40 de firme pe care lucrează brandul Bismobil Kitchen”.

„În fiecare oraș a făcut contract pe altă firmă și în felul ăsta, oamenii au fiecare contract cu altă firmă din șirul de peste 40, fiecare cu capital cât de mic posibil, de 200 de lei, în general. Fiind atât de multe firme, acum e foarte greu să îi găsești pe toți și să stabilești, că, de fapt, principalii vinovați de situație sunt aceleași persoane. În caz de faliment, clienții nu prea mai au ce recupera”, se arată în investigația colegilor din România.

