De ce Guvernul nu va mai oferi compensații pentru energie în facturi, ci o plată monetară? Explicația ministrului Buzu: „Este mai simplu de administrat din perspectiva Ministerului”

Întrebat care au fost motivele care au stat la baza deciziei de a nu mai oferi compensații la energie în facturi, ci pe carduri bancare sau la Poștă, ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu a declarat că „experiența”, adică circa 40% din suma compensațiilor oferite anul trecut, ar fi arătat că este „cea mai eficientă metodă”.

Cetățenii care vor solicita compensații pentru energie și le vor fi acordate, dar nu vor indica un cont bancar unde să primească banii, vor trebui să ridice suma de la poștă sau o vor recepționa pe cardul social, dacă dețin unul. Precizarea a fost făcută de secretara de stat a Ministerului Muncii Corina Ajder în cadrul conferinței de lansare a programului guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2024-2025.

„Anul trecut, aproximativ 40% din bugetul pentru compensații l-am dat direct monetar. Când ai peste 12 furnizori de energie, cu procese interne de facturare, este o muncă foarte complicată, un calendar foarte îngust ca să ne asigurăm că avem toată diligență când oferim compensațiile în factură. Experiența noastră pe alte programe și experiența altor țări arată că, pe termen mediu, tranziția la plata monetară este cea mai eficientă. Noi putem să controlăm și este mai simplu de administrat din perspectiva Ministerului. APRA (Ajutorul pentru perioada rece a anului) era un program în care era o compensație monetară.

Noi am recurs la compensații direct în factură într-o situație de criză, în care am avut foarte puțin timp să clarificăm toate procesele și am avut o deschidere mare din partea furnizorilor de energie. După doi ani de asemenea experiență, am decis să tranziționăm la un model clasic în care Guvernul oferă suport monetar, iar gospodăriile utilizează acest sprijin pentru a achita facturile sau alte necesități în gospodărie”, a explicat ministrul Alexei Buzu.