Comisia Europeană acordă R. Moldova 50 de milioane de euro, parte din asistența macrofinanciară de 150 de milioane de euro: „Decizia vine după ce Moldova a îndeplinit condițiile de politică convenite cu UE”

Comisia Europeană va acorda 50 de milioane de euro R. Moldova, ca parte a asistenței macrofinanciare în curs de finanțare, în valoare totală de 150 de milioane de euro. În cadrul acestei a doua tranșe, R. Moldova a primit miercuri, 5 aprilie, un grant de 10 milioane de euro, iar la începutul lunii mai va urma o nouă plată de 40 de milioane de euro, sub formă de împrumuturi, potrivit unui comunicat al instituției europene. „Aceasta reprezintă un sprijin important din partea UE pentru una dintre țările cele mai direct și mai puternic afectate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, notează Comisia.

Această decizie vine după ce Comisia a concluzionat că R. Moldova a îndeplinit condițiile de politică convenite cu UE pentru eliberarea acestei plăți. Potrivit instituției, R. Moldova a consolidat guvernanța în sectorul public, fiind luate măsuri pentru a îmbunătăți gestionarea proiectelor de investiții publice.

