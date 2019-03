Două companii chineze, China Hyway Group și China Railway Group Limited, poartă discuții cu autoritățile din R. Moldova pentru construirea a două drumuri naționale în R. Moldova, cu o lungime totală de 300 de km. Dacă va fi pus în practică, proiectul va fi primul de acest gen implementat de China în regiunea Europei de Est.

Informația a fost dezvăluită de Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii Vitalie Iurcu, într-un interviu pentru South China Morning Post din Hong Kong. Iurcu s-a deplasat în Hong-Kong în contextul evenimentului de prezentare oficială a programului de dobândire a cetățenie R. Moldova prin investiție, care a avut loc pe 22 martie, curent.

Prima autostradă va fi o șosea de centură care va înconjura Chișinăul, iar cea de-a doua va conecta raioanele de nord ale Moldovei cu țara vecină, Ucraina. Finanțarea celor două proiecte, estimată la 400 de milioane de dolari, ar putea fi efectuată prin două modalități: fie finanțată integral de către China, fie împărţită între China și R. Moldova în proporţie de 85:15.



„Negocierile privind finanțarea vor fi încheiate în acest an, iar construcția drumurilor ar urma să fie finalizată în trei ani”, a declarat Iurcu în cadrul interviului.

Proiectele marchează prima încercare a companiilor chineze de construcții de a-și extinde activitatea într-o ţară fără acces la mare, aflată între Ucraina și România.

Pe 11 februarie, curent, Guvernul R. Moldova a aprobat hotărârea cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Bank of Communication Со., Ltd. Shandong Provincial Branch, privind proiectul „Modernizarea şi construcția drumului național M2, Drumul de centură al mun. Chișinău, sectoarele nr. 2, nr. 3 şi nr. 6”, care prevede reabilitarea a circa 50 km de drum. Pentru realizarea proiectului, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a fost semnat un Memorandum de înțelegere cu compania China Railway 14 Bureau Group Co. LTD, prin care compania s-a angajat să depună tot efortul în asistarea obținerii finanțării pe o durată de minim 15 ani la condiții avantajoase, ca urmare a semnării unui contract de antrepriză internațional pentru executarea lucrărilor de modernizare.