Brînzan anunță acțiunile întreprinse de MEI privind situația de la Aeroportul Chișinău

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, a recunoscut astăzi, 30 august că s-a întâlnit, la 10 și 19 august, cu reprezentantul NR Investments Limited, menționând că doar a fost informat despre intenția de a cumpăra acțiunile „Avia Invest”, chiar dacă anterior spunea doar că a aflat dintr-o scrisoare. De asemenea, acesta susține că declarațiile făcute de către reprezentanții companiei au scopul „de a pune presiune și de a vulnerabiliza poziția Guvernului în cazul unor potențiale litigii”, menționând că MEI va întreprinde mai multe acțiuni privind Aeroportul Internațional Chișinău (AIC).

Potrivit acestuia, la întâlnirea din 19 august, la care a participat și Maia Sandu, „i-am comunicat reprezentantului companiei NR Investments Limited că autoritățile statului consideră contractul de concesiune a AIC drept unul abuziv și potențial fraudulos”.

Brînzan a mai declarat că, la 29 august, MEI a primit o scrisoare oficială, prin care era anunțat că NR Investments Limited a cumpărat 100% din acțiunile KomaksAvia Airport Invest Ltd, compania din Cipru, care deține 95% din acțiunile Avia Invest, astfel devenind deținător indirect al contractului de concesiune.

„Deși posibilitatea de a ceda cotele în capitalul Avia Invest a fost blocată de Procuratura Generală, NR Investments Ltd a încheiat tranzacția prin achiziția directă a companiei cipriote Komaksavia Airport Invest Ltd”, a precizat ministrul.

În context, acesta a anunțat că MEI „deja a efectuat analize interne a proceselor de constituire și derulare a proiectului”.

„Ministerul Economiei și Infrastructurii a solicitat deja Autorității Aeronautice Civile să se expună în detalii pe marginea unor aspecte tehnice de executare a atribuțiilor pe care le are, atât Autoritatea, cât și compania Avia Invest, lucruri care au fost reglementate de Guvern, după semnarea contractului de concesiune. Vrem să aflăm și vom afla cum s-au executat aceste atribuții și în interesul cui. De ieri, Comisia de monitorizare a contractului de concesionare din cadrul MEI are o nouă componență, care va dispune efectuarea de urgență a unui audit independent în raport cu investițiile realizate la Aeroport și va controla veridicitatea, forma și valoarea lor în raport cu planul investițional. La fel, vom verifica lucrările de așa-zisa „modernizare”, efectuate la Aeroport, cu noul director al Inspecției în Construcții. Totodată, Ministerul Economiei și Infrastructurii va propune crearea Comisiei Naționale de Investigare a Investițiilor Strategice, cum există în multe țări europene și în Statele Unite ale Americii, care va avea mandatul direct de a investiga și bloca irevocabil tranzacții cu caracter dubios care atentează la securitatea națională. Și, desigur, vom înainta Parlamentului o inițiativă legislativă care prevede declararea sub răspundere penală a ultimului beneficiar efectiv”, a subliniat Brînzan.

În același timp, ex-premierul Ion Sturza, USB și PL solicită demisia ministrului Brînzan.

„Ministrul Economiei este un om intenționat și este un om foarte bine pregătit. Chiar dacă ar fi vrut să intermedieze această tranzacție, nu ar fi avut cum, este o speculație”, a reacționat Maia Sandu, precizând că întâlnirea cu reprezentanții NR Investments Limited a avut loc după ce au apărut informațiile publice privind acordul de achiziționare a „Avia Invest”.

Joi, 29 august, după ce în presă au apărut informații precum că NR Investments Ltd a finalizat procesul de cumpărare a cotei de 95% din Avia Invest SRL, compania care a concesionat Aeroportul Internațional Chișinău, Guvernul a precizat că „nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare”.

Astăzi, 30 august, președintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), Igor Munteanu, a declarat că „există toate temeiurile juridice pentru anularea contractului de concesiune a AIC”.