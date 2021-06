Ziarul de Gardă: „Reputația este investiția noastră principală, capitalul nostru”

Cum supraviețuiește un ziar de investigație în R. Moldova, care este considerată o țară săracă, cu un nivel ridicat de corupție? Despre aceasta relatează Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă.

Jurnaliștii săptămânalului Ziarul de Gardă, nu fără ironie, se autointitulează „paznicii Moldovei”. Denumirea poate fi tradusă din limba română în același mod ca și denumirea ziarului britanic The Guardian. Una dintre cele mai vechi publicații independente din R. Moldova este specializată în investigații anticorupție – de exemplu, în 2015, datorită eforturilor jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă, sau ZdG, care au publicat un material despre diploma falsă a unui funcționar, a demisionat prim-ministrul țării.

Recent, datorită rezultatelor anchetei lor, a fost arestat șeful adjunct al Departamentului Național al Penitenciarelor: echipa ZdG a descoperit informații despre escrocheriile ilegale ale funcționarului, inclusiv o afacere ilegală, pusă la cale în comun cu autoritățile criminale, aflate în închisoare.

Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă

În iulie 2004, jurnalistele Alina Radu și Aneta Grosu au fondat la Chișinău un ziar pentru a vorbi publicului despre corupție. La acea vreme, R. Moldova, care câștigase independența față de URSS în 1991, era considerată cel mai sărac și mai corupt stat din Europa. Astăzi situația s-a îmbunătățit, dar R. Moldova este încă pe lista țărilor europene cu cel mai înalt nivel de sărăcie (PIB-ul pe cap de locuitor constituie 4.500 dolari, cifră comparabilă cu Guatemala) și corupție. În Indicele de percepție a corupției pentru 2020 al Transparency International, R. Moldova s-a clasat pe locul 115 din 180.

Timp de aproape 17 ani, Ziarul de Gardă s-a transformat dintr-un ziar într-o platformă media – în afară de un ziar săptămânal în limba română și rusă, cu un tiraj lunar de 46.000 de exemplare, jurnaliștii săptămânalului pregătesc un program de televiziune pentru canalele naționale. În plus, ZdG are un site care este vizitat zilnic de până la 75 de mii de utilizatori unici, plus pagini în rețelele sociale.

Două laturi ale pandemiei

Reportaj de la un spital anti-Covid, ZDG, iunie, 2020

În ciuda pandemiei, 2020 a fost un an excelent pentru ZdG din perspectiva cifrelor: numărul abonaților a crescut cu o treime, numărul abonaților s-a apropiat de 12 mii (aceasta este cea mai rapidă creștere anuală din istoria publicației). În ceea ce privește mărimea tirajului, ZdG s-a clasat pe locul doi în țară după Komsomolskaya Pravda, filiala moldovenească a unei importante publicații rusești (aproape 12 mii de exemplare ale ZdG față de aproximativ 20 de mii al săptămânalului „KP Moldova”). Aproape de necrezut pentru un ziar de nișă, specializat în investigații. În plus, în 2020 numărul abonaților pe Facebook a ajuns la 106 mii, iar de la începutul lui 2021 – la 160 mii.

„Acestea sunt și consecințele pandemiei. A apărut o nouă boală, și, în același timp, există multe noi scheme de corupție în jurul ei: a trebuit să investigăm modul în care sunt cheltuiți banii publici pe teste, pe medicină, ce firme sunt implicate în toate acestea. Am simțit un interes imens al oamenilor pentru acest tip de jurnalism. În vremuri normale, oamenii nu vor să citească despre investigații, dar acum mai mult ca niciodată, oamenii vor să știe ce se întâmplă cu acest virus, ce se întâmplă cu corupția în domeniul sănătății. Toți înțeleg că se pot îmbolnăvi și pot ajunge la spital, oamenii se tem și au nevoie de informații”, a declarat directoarea ZdG, Alina Radu.

Cu toate acestea, pentru redacția însăși, spune Alina Radu, anul a fost probabil cel mai dificil din întreaga istorie a publicației. Două valuri de coronavirus, zi și noapte în lucru, fără odihnă, surmenaj total și în consecință o treime din angajați au plecat, au trebuit căutați alții noi. Totuși, nu din nucleul echipei de investigație. Ei ajung la jurnalismul de investigație de foarte tineri și rareori pleacă în alte domenii – acești oameni își simt misiunea.

Exhipa Ziarului de Gardă

În redacția Ziarului de Gardă sunt foarte mulți tineri. Potrivit directoarei ZdG, Alina Radu, în R. Moldova, și, probabil, în multe țări post-sovietice a avut loc o întinerire foarte rapidă a jurnalismului. Redactor-șef la 25 a devenit ceva obișnuit. Motivul este migrația în masă. Potrivit estimărilor ONU, cel puțin 1 milion de moldoveni (adică aproximativ fiecare al patrulea cetățean al Moldovei) trăiesc în afara țării.

„Segmentul profesional de 40-50 de ani, și nu numai din jurnalism, a emigrat. Jurnaliștii de această vârstă au plecat toți, la fel cum au plecat profesorii sau medicii. Pur și simplu nu avem specialiști de această vârstă. Prin urmare, redacția este fie tânără – 20-35 de ani, fie consituită din jurnaliști de 50-60 de ani”, susține Alina Radu.

În calitate de jurnalistă și manager media, Alina Radu consideră că acest decalaj „nu este bun”. „Da, este ușor să lucrezi cu tinerii, ei învață totul foarte repede, dar fără jurnaliști de vârstă mijlocie, cu experiență, mass-media, cum s-ar spune, nu are memorie instituțională.”

Ziarul clasic ca sursă de motivație pentru jurnaliști și cititori

Mulți cititori se abonează la ziar toată viața

Anume echipa tânără a Ziarului de Gardă este cea care face nu doar un site, ci și un ziar de hârtie, deși acest format este considerat muribund, conceput pentru generația mai în vârstă. De ce mass-media modernă ar risipi resursele și ar menține ziarul pe hârtie?

„Nu noi susținem versiunea pe hârtie – oamenii ei înșiși o susțin. Pe de o parte, un tiraj se plătește cu ajutorul abonamentelor. Desigur, există și jurnalismul în sine, salariile, dar de îndată ce mass-media găsește finanțare (în primul rând, subvenții), aceasta completează nu numai site-ul web, ci și versiunea tipărită. Pe de altă parte, valoarea unui ziar se măsoară prin cititorii săi. Aceștia sunt oameni reali — le cunoaștem numele, vârsta, ocupația, ei se abonează la ziar toată viața”, spune Alina Radu.

Vizitatorii site-ului și rețelelor sociale, care sunt de multe ori mai mulți, rămân aproape străini redacției. Și există feedback constant din partea cititorilor versiunii pe hârtie – scriu scrisori editorului, inclusiv de mână”. Potrivit directoarei ZdG, „aceasta este un fel de viață reală, respect pentru jurnaliști”. Adesea, se naște un fel de prietenie între tinerii jurnaliști și cititorii mai în vârstă. Într-un anumit sens, astfel de cititori îi motivează pe tinerii jurnaliști să-și facă meseria.

O altă categorie importantă de cititori sunt deținuții. Pentru ei, ziarul este uneori singura sursă de informație despre drepturile omului, despre justiția coruptă.

„Avem o prietenie reală pe termen lung cu deținuții! Există oameni în închisori care vin și pleacă, dar continuă să ne citească, să ne scrie constant, în fiecare săptămână primim cîte o scrisoare din închisoare!”. În Moldova sunt 17 închisori și în toate ajunge Ziarul de Gardă. „Săptămâna trecută”, spune Alina Radu, „a venit un bărbat la redacție și a spus: -Vreau să abonez toate închisorile pe banii mei”. – Pentru că el însuși a stat la închisoare, el știe cât de importantă este informația acolo. A plătit 105 abonamente, mai multe ziare pentru fiecare închisoare în română și în rusă, pentru ca toată lumea să le aibă”.

Deoarece Ziarul de Gardă investighează faptele de abuz, eroii articolelor sale sunt adesea cei care au fost închiși, inclusiv pe nedrept. „Au existat cazuri când unii au fost eliberați după articolele noastre, dar oamenii așteaptă ca adevărații corupți să ajungă la închisoare”, susține Alina Radu.

Abonamentul – noul este vechiul bine uitat

Din punctul de vedere al Alinei Radu, abonarea este în general o formă foarte sănătoasă de monetizare pentru media de investigație. „Acum toată lumea spune să căutăm noi modalități de finanțare a ziarului. Deci, un abonament la un ziar este doar acel nou, care este vechiul bine uitat. O persoană merge, plătește bani, se înscrie și primește informații. Internetul este libertate, aruncăm tot mai mult conținut acolo, dar de obicei nimeni nu plătește nimic pentru asta. Editorii categoric nu doresc să pună un Paywall, deoarece consideră că este sarcina lor să pună la dispoziția unei game cât mai largi de persoane informațiile despre corupția din R. Moldova. Prin urmare, prețul abonamentului este scăzut — 12 euro pe an (1 euro pe lună pentru 4 ziare). În plus, în fiecare săptămână redacția produce un program de investigație pentru mai multe canale naționale de televiziune, ceea ce sporește considerabil gradul de vizibilitate al mărcii și personal al jurnaliștilor.”

Este clar că ziarul de investigație are puține oportunități de monetizare. Principala finanțare a mass-media este sprijinul internațional, fără de care, recunoaște șefa publicației, ZdG nu poate supraviețui. Dar, în același timp, editorii caută în mod constant modalități de a genera bani. Anul trecut ZdG a început testarea sistemului Patreon. În țările din Europa de Est nu se plătește pentru conținutul informațional, nu există o cultură, așa că managerii erau pesimiști în privința acestei idei. „Pe de altă parte”, spune Alina Radu, „- am văzut că majoritatea editorilor independenți făceau același lucru și primeau niște bani”. Și apoi redacția a observat un lucru – joi, când publică pe site o nouă investigație, în Patreon se adăuga cel puțin un cartuș. În total, ZdG are acum 157 de cartușe – donații, și publicația colectează 1000 de dolari pe lună. Este foarte puțin, dar în Moldova sistemul financiar nu este încă pregătit în ansamblu să accepte plăți regulate automate pentru abonament, spune directoarea ZdG. „Ar trebui să folosim Patreon, pentru că nu există un modul național similar, iar băncile moldovenești nu vor să lucreze în această direcție. Avem, de asemenea, un proiect de abonament, în care băncile percep 3% din fiecare abonament, ceea ce înseamnă mulți bani. Moldova nu este pregătită, sistemul bancar nu este pregătit. Dar ne vom asigura în continuare ca să avem propriul Patreon moldovenesc!”

În plus, ZdG încearcă să ia publicitate comercială de la companii mici, dar multora a trebuit să le refuze. Ziarul nu își poate permite să ia bani corupți sau să se lege cu oligarhii care ar putea deveni în viitor, și devin, eroi ai investigațiilor. „Timp de 16 ani am învățat să spunem Nu banilor corupți. Acest lucru ne-a adus mult capital în ceea ce privește autoritatea și respectul. Despre asta se vorbește foarte puțin, dar este un lucru foarte important! Dacă facem un pas greșit, pierdem ceea ce am construit cu atâta greutate. Și știm deja că avem autoritate și de aceea găsim bani. Investiția noastră în reputație este atât investiția noastră în noi înșine, cât și în capitalul nostru. În timpul pandemiei, reputația s-a dovedit a fi o investiție deosebit de valoroasă. Când a devenit dificil pentru oameni, eu au venit la noi pentru că avem reputația de a face o investigație onestă. Oamenii ne-au ajutat cu ce au putut – s-au abonat, sau au făcut altceva.”

Reporterii ZdG au primit 6 premii în cadrul concursului anual de jurnalism al Asociației Presei Independente din Moldova. Mai, 2021

Ce urmează? Dezvoltarea genului de investigații, luând în considerare abilitățile unice ale ZdG și reputația sa. ZdG consideră că are un avantaj, deoarece este singura echipă de investigații din R. Moldova care are un ziar, o emisiune și un site. Dar este prea devreme să se relaxeze – publicația încearcă să consolideze conținutul investigativ cu ajutorul unei echipe de știri. Ideea este ca, după apariția anchetei, să nu renunțe la subiect, ci literalmente să urmărească în fiecare zi modul în care oficialii reacționează și a scrie despre asta. „Vrem ca anchetele noastre să nu fie doar niște publicații, vrem ca Procuratura, Guvernul și Parlamentul să reacționeze la ele”, a conchis directoarea ZdG, Alina Radu.

Interviul cu Alina Radu a fost realizat de Natalia Marshalkovici pentru Colab medios project