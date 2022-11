Ecuador a învins selecționata țării gazdă în meciul de deschidere al CM 2022 Qatar

Ecuador a învins țara gazdă Qatar, scor 2-0, duminică, în partida de deschidere de la Cupa Mondială, contând pentru Grupa A din care mai fac parte Olanda și Senegal.

Ecuadorienii au început foarte tare partida cu Qatar și, după doar 31 de minute puteau avea 3-0 pe tabelă, dacă tehnologia VAR nu anula o reușită a aceluiași Enner Valencia pentru un ofsaid de doar câțiva centimetri.

Cu un avantaj de două goluri, Ecuador a controlat partida și nu părut nicio secundă în pericol. Qatar a practicat un fotbal foarte modest, prin care își reduce semnificativ șansele de a se califica în fazele eliminatorii ale competiției, scrie digisport.ro.

⏱ Ecuador take the points in our first game at #Qatar2022! @adidasfootball | #FIFAWorldCup