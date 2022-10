Școlile și grădinițele din orașul Cantemir își produc singure energia electrică și apa caldă „de la soare”

Lumina solară generează energie electrică și încălzește apa, datorită panourilor fotovoltaice și colectoarelor solare instalate la instituțiile de învățământ din orașul Cantemir. Iar elevii din clasele a VIII-a studiază disciplina opțională „Managementul Energetic”, unde învață cum să facă un audit energetic.

Gimnaziul „Mihai Eminescu” din orașul Cantemir a fost termoizolat și echipat cu panouri fotovoltaice, datorită sprijinului financiar al Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu al PNUD. Iar în holul instituției de învățământ, pe un ecran led, elevii și pedagogii pot vedea în regim online câtă energie electrică este generată, câte emisii de CO2 sunt salvate și câți bani sunt economisiți.

Panouri fotovoltaice

„Avem economii: în iulie și august am acoperit 100% din cheltuielile pentru energia electrică, în septembrie – circa 70%, iar în lunile de iarnă – avem 8%, 12% sau 15%. În ultimul an și jumătate am economisit 11.500 de lei”, spune Ecaterina Enciu, directoarea Gimanziului „Mihai Eminescu” din orașul Cantemir. Panouri fotovoltaice au fost instalate și la Liceul „Dimitrie Cantemir” din orașul Cantemir.

Pe lângă panouri fotovoltaice, cele două grădinițe din orașul Cantemir au beneficiat și de colectoare solare, care permit prepararea apei cu ajutorul căldurii soarelui.

Directoarea Grădiniței nr. 1 din Cantemir, Elena Costanda susține că panourile fotovoltaice și colectoarele solare acoperă 80% din cheltuielile pentru energia electrică a instituției preșcolare. Banii economisiți au fost utilizați pentru îmbunătățirea unui teren de joacă și pentru procurarea materialelor educaționale pentru copii. „Anterior apa caldă era încălzită cu boilere care consumau multă energie electrică, adică 5-6 mii de lei pe lună. După instalarea acestor instalații, în perioada caldă a anului cheltuielile sunt de zero lei. Nu schităm practic nimic. Suntem pe zero lei. Iarna, au scăzut cu 80%”, povestește Elena Costanda.

Orele de Management Energetic în formatul predat în școlile din Cantemir sunt o premieră pentru Republica Moldova. Instituțiile de învățământ au fost echipate cu truse specializate, care inclus termometre digitale, pirometre, hogrometre, anemometre, luxmetre, wattmetre și multimetre. Cu ajutorul acestor instrumente, elevii pot măsura volumul de energie conumată de un aparat electric, umiditatea aerului dintr-o încăpere, viteza vântului sau a maselor de aer în interiorul clădirilor.

