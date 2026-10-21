Sancțiunile energetice împotriva Rusiei vor rămâne în ciuda acordului cu SUA privind motorina, spune Ursula von der Leyen

UE nu va relaxa sancțiunile asupra combustibililor fosili ruși, nici chiar după ce SUA au încheiat un acord cu Moscova privind motorina, a declarat miercuri, 21 octombrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei a avertizat că „Rusia nu este un furnizor de energie de încredere”, potrivit POLITICO.

Într-un discurs adresat parlamentarilor UE, Ursula von der Leyen a menționat că Rusia a fost cea care a întrerupt furnizarea de gaze către Europa.

„Rusia nu este un furnizor de energie de încredere, deoarece, așa cum ne spune experiența, ar folosi oricând dependențele energetice ca armă pentru a șantaja pe alții. Aceasta este o lecție pe care Europa cu siguranță nu o va uita”.

La începutul acestei luni, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin pentru relaxarea sancțiunilor asupra importurilor de motorină până în aprilie 2027, pe măsură ce prețurile globale la petrol cresc.

Câteva zile mai târziu, Trump a apărat acordul, argumentând că UE a achiziționat, de asemenea, miliarde de dolari în combustibili fosili de la Moscova, fără a oferi detalii suplimentare.

Von der Leyen a abordat, de asemenea, dezechilibrul comercial cu China.

Ea a confirmat că Comisia Europeană va prezenta un nou instrument de descurajare încă din decembrie. Se așteaptă ca acest instrument să se bazeze pe cel propus de Berlin și Paris la începutul acestei luni și ar împuternici executivul UE să restricționeze sau chiar să interzică importurile din țări considerate a distorsiona piața unică. Ar necesita o consultare minimă cu statele membre, permițând o acțiune mai rapidă din partea Bruxelles-ului.

Acest instrument ar veni alături de un instrument de diversificare și un mecanism de solidaritate, care sunt deja în lucru.

„Observăm pierderi de locuri de muncă în centrele noastre industriale”, a declarat von der Leyen, adăugând că UE va continua să caute acorduri cu Beijingul după un acord de limitare a importurilor de produse hibride chinezești.

După cum a relatat POLITICO săptămâna trecută, se așteaptă ca UE să acorde prioritate substanțelor chimice și utilajelor industriale în eforturile sale de a proteja industria europeană de concurența chineză.