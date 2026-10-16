S.A. „Apă-Canal Chișinău” avertizează: protejați rețelele și contoarele de apă împotriva înghețului

În contextul scăderii temperaturilor pe timpul nopții, S.A. „Apă-Canal Chișinău” îndeamnă gestionarii fondului locativ și consumatorii să ia din timp măsuri de protecție a instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare împotriva înghețului.

„Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 319/2025, pct. 76, subpct. 11, consumatorii au obligația de a asigura integritatea și protecția contoarelor de apă, inclusiv împotriva înghețului”, a menționat instituția.

Pentru prevenirea avariilor și a cheltuielilor suplimentare, S.A. „Apă-Canal Chișinău” recomandă:

izolarea contoarelor și a branșamentelor cu materiale termoizolante, lăsând liber doar cadranul de citire;

etanșarea capacului căminului pentru a împiedica pătrunderea aerului rece;

protejarea căminului de branșare, unde sunt amplasate armăturile și robinetele sensibile la temperaturi scăzute;

menținerea unui consum minim și constant de apă, în special la capetele de rețea;

evitarea construcțiilor în apropierea rețelelor de apă;

respectarea normelor tehnice de instalare, astfel încât conductele să fie amplasate sub adâncimea de îngheț (minimum 120 cm).

„Nerespectarea acestor măsuri poate conduce la înghețarea instalațiilor de contorizare, deteriorarea acestora și, implicit, la întreruperea alimentării cu apă”, explică instituția.

În cazul în care constatați defecțiuni provocate de îngheț, contactați Dispeceratul Central, disponibil 24/24, la numărul (022) 256 666 sau la numerele indicate în factura de plată.