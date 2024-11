Rezultate preliminare după numărarea a 37,8% din voturi, clasamentul arată că Marcel Ciolacu și Călin Georgescu se vor confrunta în turul II al alegerilor prezidențiale din România

UPDATE 23:30 După numărarea 79,69% de voturi, Marcel Ciolacu rămâne a fi printre favoriții românilor cu 22,19%, urmat de Călin Georgescu cu 22,11%. George Simion și Elena Lasconi sunt aproape unul de altul, primul având 14,96%, iar Lasconi – 14,92%.

La ora 22:44, după numărarea a 37,8% din voturi, Marcel Ciolacu acumulează 22,88%, fiind urmat de Călin Georgescu cu 22,03%, George Simion a acumulat 15,39%, pentru Elena Lasconi au votat circa 13,10%, iar Nicolae Ciucă a acumulat 9,87%.

Sursa: Autoritatea Electorală Permanentă

Până la 22:50 au fost numărate voturile din rural și din orașele mici a Românie, potrivit G4Media.

Potrivit Exit-poll-ului realizat de The Center for International Reserch and Analyses, la ora 19:00 fără a lua în calcul voturile din Diaspora, în turul al doilea ar fi intrat Marcel Ciolacu cu 25% și Elena Lasconi, care a acumulat 18%.