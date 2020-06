Reacția avocatului lui Plahotniuc după ce Curtea de Apel a menținut mandatul de arestare: „O să ne adresăm la CtEDO”

Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că va ataca la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) decizia Curții de Apel Chișinău prin care a menținut decizia Judecătoriei Chișinău, oficiul Ciocana, privind mandatul de arestare pe numele fostului lider PDM, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Cât despre acuzațiile precum că intenționat s-au tergiversat ședințele de judecată de la Curtea de Apel în contextul în care tot astăzi o instanță de judecată de la New York va examina recursul lui Vlad Plahotniuc prin care a fost declarat indezirabil pe teritoriul SUA, avocatul a declarat că „nu are nicio legătură”.

„Nu știu despre existența dosarului, am aflat din presă și dintr-o postare a domnului Țîrdea. Până la urmă, chiar dacă ar exista un astfel dosar, nu are nimic cu instanța din Republica Moldova. Este o altfel de modalitate de a examina dosarele în SUA și nu are nimic cu decizia care a fost luată de Curtea de Apel.