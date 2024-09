Primul studiu despre vacanțele moldovenilor: 60% dintre respondenți nu au mai fost în vacanțe în ultimii ani

Peste 60% din moldoveni nu merg în vacanță, sau cel puțin nu au fost nicăieri în ultimii doi ani. De obicei, acestea sunt persoane în vârstă sau din mediu rural. La polul opus, sunt 3,5% din moldoveni, pentru care vacanțele sunt un stil de viață. Aceștia, fiind în mare parte tineri, își permit să se odihnească de câteva ori pe an. Datele reies dintr-un sondaj de opinie național, realizat la comanda Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, de către CBS Research, și au fost prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță.

Întrebați dacă în 2023 au fost în vacanță, 70,3% dintre respondenți au răspuns negativ, 16,5% au menționat că au fost peste hotare; 7% au spus că au fost la odihnă în țară; 5,1% au fost în vacanțe atât în țară, cât și peste hotare; iar 1,1% au fost de cel puțin trei ori în vacanțe.

Și în 2024, un număr de 71,3% au menționat că nu au fost și nici nu planifică; 18,6% au afirmat că au fost sau planifică să plece peste hotare; 5,4% au declarat că au fost sau planifică să viziteze R.Moldova.

Potrivit sondajului, 16,2% dintre moldoveni anual undeva merg în vacanță, dintre aceștia 2,2% cel puțin o dată în doi ani se odihnesc undeva în R. Moldova; 5,6% în fiecare an se odihnesc undeva în Republica Moldova sau peste hotare; iar 8,4% în fiecare an se odihnesc undeva în Republica Moldova. Totodată, 3,5% anual merg de mai multe ori în vacanță, dintre care 2,4% în fiecare an se odihnesc în R. Moldova și peste hotare; iar 1,1% în fiecare an merg de cel puțin trei ori undeva în vacanță.

„Deci, 61,3% din populația R. Moldova este săracă, fără vreo posibilitate de a merge în vacanță. 18,1% reprezintă clasa mijlocie de jos, cu posibilități reduse de a merge la odihnă, iar 16,2 % sunt din clasa mijlocie, cu posibilități de a merge în vacanță și doar 3,5% sunt oameni bogati, care își permit să meargă de mai multe ori pe an la odihnă”, a spus Veaceslav Ioniță, precizând că nu doar veniturile joacă un rol important în organizarea unei vacanțe, dar și cultura odihnei.

După locul de trai al respondenților, dintre cei din mediul urban, anul acesta (2024), 61,1% nu au fost și nu planifică să meargă undeva în vacanță; 31,8% au fost sau vor merge în vacanță peste hotare sau în Republica Moldova; iar 7% au fost și vor merge atât în țară cât și peste hotare. Dintre cei din mediul rural, 79,9% nu au fost și nu planifică să meargă undeva în vacanță; 17,4% au fost sau vor merge în vacanță peste hotare sau în Republica Moldova; iar 2,8% au fost și vor merge atât în țară cât și peste hotare.

După gradul de ocupație, 39,4% dintre respondenți au răspuns că sunt salariați și că salariul este 100% oficial; 29,5% au menționat că sunt pensionari; 22,5% nu lucrează; 7,6% lucrează, dar neoficial; iar 1% lucrează, dar o parte din salariul îl primesc în plic.

Cei care lucrează undeva permanent, au fost întrebați cum primesc salariul. În luna iulie 2018, 78,7% au menționat că totul era oficial, 5,8% au menționat că o parte oficial, o parte în plic, iar 15,5% au spus că totul era în plic. În august 2019: 82,1% – totul oficial, 7,3% – o parte oficial, o parte în plic, iar 10,6% – totul în plic. În februarie 2022: 88% – totul oficial, 5,7% – o parte oficial, o parte în plic, iar 6,3% – totul în plic. În februarie 2024: 84,4% – totul oficial, 5,5% – o parte oficial, o parte în plic, 9,1% – totul în plic. În septembrie 2024: 82,1% – totul oficial, 2,1% – o parte oficial, o parte în plic, 15,8% – totul în plic. „Avem o înrăutățire a situației, a crescut puternic munca neoficială”, a declarat Veaceslav Ioniță.

Salariații fiind întrebați dacă au mers sau planifică să meargă în vacanță anul acesta (2024): 56,3% au spus că nu au mers și nu planifică; 28,5% au mers sau planifică să meargă peste hotare; 8,6% au mers sau planifică undeva prin R. Moldova; iar 6,5% au fost sau planifică să meargă în vacanță în țară și peste hotare. Dintre cei care lucrează, dar neoficial: 82,3% nu au mers și nu planifică să meargă în vacanță; 12,7% au mers sau planifică să meargă; 2,5% au mers sau planifică undeva prin Republica Moldova; 2,5% – au fost sau planifică să meargă în vacanță în țară și peste hotare.

Analizând ponderea celor care nu au mers deloc în vacanță, economistul a spus că în 2023 salariații, circa 56,9% nu au mers deloc în vacanță, în 2024 – 56,3%. Angajații neoficiali, în 2023 – 74,4%, în 2024 – 82,3%. Persoanele ocupate, în 2023 – 59,6%, în 2024 – 60,3%. „Vedem că numărul celor salariați care merg la odihnă scade. A crescut brusc numărul celor care declară că lucrează neoficial, dar a crescut și numărul celor care se confruntă cu o sărăcie de vacanță mult mai mare. Avem o creștere a celor care nu vor putea merge în vacanță în acest an. Avem o tendință negativă. Anul trecut, din cei care lucrează, 538 de mii, nu și-au permis să meargă în vacanță. În acest an numărul lor va crește cu 17 mii și va ajunge la 555 de mii de persoane care lucrează, oficial sau neoficial, însă nu-și permit să meargă în vacanță”, a constatat economistul.

Potrivit analistului economic, atunci când un om nu-și permite o vacanță este numită aceasta sărăcia de vacanță. Atunci când un om, care muncește, nu-și permite să meargă într-o vacanță, el nu se odihnește, nu-și reabilitează forțele, iar capacitatea lui de a munci este una destul de precară. Astfel, o parte considerabilă dintre moldoveni, în special de la sate, care lucrează neoficial, de vârstă înaintată, nu-și permit vacanțe nu doar într-un an, dar niciodată.