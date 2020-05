Primarul de Negureni bănuiește că mașina instituției pe care o conduce a fost incendiată intenționat. Ion Popa, amenințat anterior de fosta conducere a localității. Reacția lui Munteanu

Primarul localității Negureni din raionul Telenești, Ion Popa, susține că deocamdată nu se cunoaște cine ar fi produs incedierea automobilului se serviciu al Primăriei, dar nu crede că a fost un simplu incident. Alesul local susține că prin aceasta, făptașul ar fi dorit să-i trimită un mesaj în urma ultimelor deciziii aprobate de către consiliul sătesc.

Fiind întrebat pe cine bănuiește că ar fi incendiat automobilul de serviciu, Popa susține că „este greu de spus”. Alesul local susține că ambele decizii, una din anul 2014, iar cea de-a doua în 2018, au fost aprobate de către fosta conducere a Primăriei, Grigore Munteanu. Tot el, l-ar fi intimidat pe actualul primar de Negureni, chiar imediat după ce a preluat mandatul.

„În mod direct nu am fost intimidat, dar am primit fel de fel de mesaje ca să mă liniștesc, să-mi dau seama de acțiunile pe care le fac, ar fi bine să nu răscolesc trecutul. Chiar din a doua zi când am fost ales am fost amenințat că nu voi activa în funcție nici jumătate de an și că prin diferite mijloace și modalități mă vor determina ca să renunț”, spune Ion Popa.

În cele din urmă, primarul Negureniului ne-a spus că automobilul de serviciu nu era utilizat de către angajații Primăriei și era parcată în apropiere, iar despre cele întâmplate a fost anunțat de către oamenii legii.

„Mașina nu am utilizat-o niciodată. Ea are o istorie mai aparte. În anul 2017 mașina a dispărut, iar într-un mod miraculos, dacă nu greșesc pe 11 noiembrie 2019, după ce mi s-a validat mandatul, a apărut în fața Primăriei. Nimeni și nici într-un mod nu mi-a putut spune de unde și cum a apărut. Cert este că în tot acel timp mașina s-a aflat pe o proprietate a fostului primar”, a mai adăugat alesul local.

Fostul primar al satului Negureni, Grigore Munteanu, neagă că a avut vreo atribuție cu incendierea automobilului și susține că sunt doare niște bârfe.

„Îmi pare rău să aflu astfel de prostii. Referitor la acele decizii, nu ama vut nicio atribuție și am și uitat de ele. Eu cunosc de vorbește el (actualul primar n.r) și ce face. În ziua de astăzi mulți și multe vorbește. Nu am încredere în nimeni. În primul rând, mie îmi pare bine că am scăpat de Primărie. În al doilea rând, cu dumnealui nu am vorbit de tare mult timp. Eu acum am afacerile mele, unde lucrez împreună cu soția. În rest, nici nu mă gândesc la Primărie. Bodaproste că am lucrat 12 ani, în rest nu mă interesează. Lasă să facă alte lucruri deja tinerii, atunci erau unele vremuri, acum sunt altele. Nimeni nu stă veșnic în funcție”, ne-a declarat Munteanu.