Premierul Vasile Tofan, apel către alegătorii din Găgăuzia: „Puterea de a decide cine va administra Autonomia Găgăuză este în votul vostru”

„Nu banii murdari, nu manipularea și minciunile, ci votul vostru – cinstit și ferm. Doar alegerile corecte reprezintă în mod autentic voința cetățenilor, a voastră.” Premierul Vasile Tofan îndeamnă locuitorii UTA Găgăuzia să participe în număr cât mai mare la alegerile din 15 noiembrie, pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară și a bașcanului Găgăuziei. Șeful Guvernului le-a cerut cetățenilor să voteze cinstit și să nu se lase influențați de bani, manipulare și minciuni.

„Vă îndemn să ieșiți la vot în număr cât mai mare și să alegeți voi ce oameni vreți să vă reprezinte. Puterea de a decide cine va administra Autonomia Găgăuză este în votul vostru. Nu banii murdari, nu manipularea și minciunile, ci votul vostru – cinstit și ferm”, a transmis premierul.

Vasile Tofan a subliniat că doar alegerile corecte reflectă în mod autentic voința cetățenilor și a menționat că Guvernul își dorește o colaborare deschisă cu viitoarea administrație a autonomiei.

Potrivit premierului, colaborarea ar trebui să fie orientată spre îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, inclusiv prin servicii publice mai bune și instituții de educație și sănătate mai bine dotate.

„Nu la interesele cuiva de a ne ține dezbinați, într-o continuă neîncredere unul față de celălalt”, a punctat Vasile Tofan.

La funcția de bașcan al Găgăuziei pretinde Fiodor Gagauz, candidatul Partidului Socialiștilor (PSRM), Alexandr Stoianoglo, candidat independent, Corneliu Dudnic, candidat independent, Petru Vlah, candidat al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), Ivan Cîlcic, candidat al Partidului Popular Găgăuz, Ivanna Koksal, candidată independentă, Serghei Anastasov, candidat indepedent și Oleg Garizan, candidat indepedent.

Alegerile pentru Adunarea Populară și funcția de Bașcan al Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie.