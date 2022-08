Prăjitură răsturnată cu caise – rețetă simplă și rapidă

Ingrediente prăjitură răsturnată cu caise:

350 – 400 de grame de caise fără sâmburi, tăiate felii sau jumătăți (după dimensiune)

4 ouă

120 de grame de zahăr

40 de grame de zahăr brun

1 praf bun de sare

1 plic de zahăr vanilat bourbon

150 de grame de făină

coaja rasă de la 1 lămâie

60 de grame de unt cu 82% grăsime, topit, dar nu fierbinte

50 de grame de gem de caise

Mod de preparare:

De la început, am pornit cuptorul și l-am setat la 180°C, mod de coacere static, căldură de sus și de jos.

Am folosit o formă cu diametrul de 21 de centimetri și adâncimea de 7 cm. Ideal ar fi fost să fi avut o formă compactă (nu din cea cu pereți detașabili). În cazul în care, asemenea mie, nu aveți o formă compactă, vă recomand să o înveliți în folie de aluminiu, înainte de a da prăjitura la cuptor, și să puneți forma în tava cuptorului. Cu 20 de grame de unt din cantitatea totală, am uns forma peste tot și am tapetat-o cu zahărul brun.

2. Eu am avut anul acesta niște caise foarte, foarte mari. Practic, cele 350 de grame de fructe, gata curățate, de pe lista de ingrediente de mai sus, le-am obținut din doar 3 caise. Pe acestea le-am feliat și le-am aranjat în formă, deasupra stratului de zahăr brun. Am încercat să le aranjez așa încât să obțin un model estetic. Dacă aveți caise mai mici, acestea pot fi rupte pur și simplu în jumătăți.

3. Am separat ouăle și, într-un castron adânc, am pus albușurile, iar gălbenușurile le-am colectat în alt castronel. Peste albușuri am adăugat sarea și le-am bătut cu mixerul până când s-a format o spumă albă, voluminoasă. În timp ce am mixat în continuare, am adăugat, treptat, zahărul și zahărul vanilat bourbon. Am bătut până când zahărul s-a dizolvat complet și am obținut o bezea lucioasă.

Publicitate

Publicitate

4. Am adăugat imediat în castron gălbenușurile și untul topit, dar nu fierbinte. Am mixat scurt, la viteză mare, probabil nu mai mult de 10 secunde, cât să se încorporeze totul.

5. Am adăugat imediat făina, în care am încorporat, în prealabil, coaja rasă de lămâie. Am presărat făina pe toată suprafața spumei de ouă. Am încorporat făina cu o spatulă, prin împăturiri succesive, încercând să pierd cât mai puțin din aerul acumulat în albuș.

6. Imediat după omogenizare, am turnat compoziția pentru blat în forma dinainte pregătită, deasupra caiselor. Am nivelat bine suprafața și, cu tot cu tava de la bază, am dat-o la cuptorul preîncins la 180°C, la o înălțime medie.

7. Deîndată ce am dat prăjitura la copt, am redus focul la 170°C. Am copt prăjitura timp de 35 de minute, până când a trecut testul scobitorii. În funcție de cuptorul fiecăruia, timpul de coacere poate varia +⁄- 2-3 minute. Prăjitura este gata când o scobitoare înfiptă în blat iese înapoi curată iar, apăsată ușor cu degetul, prăjitura revine imediat înapoi.

8. Am lăsat prăjitura răsturnată cu caise să se răcească în formă, timp de 15-20 de minute. Caldă încă fiind, am trecut rapid cu un cuțit cu lama subțire de jur împrejurul formei și am răsturnat prăjitura pe un platou suficient de mare. Am îndepărtat forma cu grijă și am lăsat să se scurgă deasupra prăjiturii siropul din formă și se lasă să se răcească bine.

9. Pentru ca prăjitura să aibă un aspect deosebit – un luciu atrăgător, ca o glazură, pe suprafață – am finisat-o cu gem de caise ușor încălzit. Desigur, un gem bun dă și un gust bun! Am pus, așadar, gemul într-un castronel și l-am încălzit doar 10 secunde în cuptorul cu microunde. L-am distribuit, apoi, cu o pensulă de silicon, pe suprafața prăjiturii.



În momentul servirii, am adăugat pe farfurie și câte o cupă de înghețată de vanilieă. A fost un adevărat deliciu!



Să vă fie de bine!

Rețetă de Laura Laurențiu

Publicitate