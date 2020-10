Vladimir Voronin își cere scuze de la cetățenii R. Moldova pentru că a vorbit de bine despre Igor Dodon, în campania prezidențială din 2016

Fostul președinte, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, și-a cerut scuze de la poporul Republicii Moldova pentru faptul că înainte de turul doi al scrutinului prezidențial din 2016 și-a declarat susținerea pentru Igor Dodon. Liderul comuniștilor spune că atunci a lăsat în urmă supărările personale cu Dodon, sperând că acesta va munci în interesul cetățenilor.

În cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, Vladimir Voronin a declarat că regretă declarații de susținere în adresa lui Igor Dodon, făcute la 8 noiembrie 2016, cu câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Da, regret (cele spuse – n.r.) și îmi cer scuze față de toți cetățenii Republicii Moldova. Am vrut să fie bine pentru țară. Am avut speranță. Dacă vrei să testezi un om, trebuie să îi dai putere. El nu a rezistat în această postură. Nu a folosit mandatul lui pentru interesul societății, dar l-a folosit în interes personal. Regret asta și îmi cer scuze față de toată Moldova. Eu am crezut că el este cu totul altfel, chiar dacă ne-a trădat și a făcut multe prostii. Uneori, pentru țară trebuie de depășit relațiile personale și să te ridici mai sus”, a declarat Vladimir Voronin.