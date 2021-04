Viitorul Parlament: ce așteptări au alegătorii

DIASPORA ÎN AȘTEPTAREA SCHIMBĂRII

Iurie Cojocaru, fondator moldoveni.co.uk

Noi, cei din diasporă, am susținut încă de la alegerile prezidențiale necesitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Sperăm ca vara aceasta să se întâmple și să ne regăsim cu toții în dansul horelor noastre tradiționale. Suntem mai mult decât pregătiți să ne implicăm atât în organizarea (partea logistică), cât și cu participarea în număr cât mai mare, poate stabilim un nou record. Dar așa cum situația politică acasă este imprevizibilă și instabilă, personal, sunt prudent și nu-mi fac mari speranțe pe termen scurt. Îmi dau seama că schimbările mari vor veni greu și va fi nevoie de implicarea noastră, a tuturor, ca ele să se întâmple. Și dacă a venit vorba de alegeri parlamentare anticipate și de diasporă, mi-aș dori o mai mare implicare a diasporei în destinul statului nostru, nu doar în ziua alegerilor, dar și până la ele. Mi-aș dori să văd în Parlament și în guvern mai multe persoane pregătite, cu viziune, venind din diasporă. Persoane care pot aduce plusvaloare în dezvoltarea R. Moldova, care pot aduce experiența, atitudinea și dedicația lor acumulată peste hotare. Avem oameni de valoare în diasporă care, revenind acasă, ar aduce un suflu nou clasei politice. De fapt, una din căile prin care putem aduce Europa acasă este să ne aducem cetățenii care locuiesc acolo. Sper că acesta va fi mesajul de campanie al celor care se vor în Parlament. Desigur, nu trebuie să uităm de asistența socială, educație, sănătate, dar și de reforma justiției. Aș vrea să văd în Parlament oameni care au un proiect pentru țară și nu doar un proiect de partid. Iar cei care vor ieși la vot aș dori să măsoare de 7 ori, după care să voteze. Noi deja ne-am ars de multe ori. Aș vrea ca alegătorii să se întrebe mai întâi ce vor ei pentru viitorul lor, pentru viitorul copiilor lor? Să-i aleagă pe cei care luptă pentru popor, nu pe cei care luptă doar pentru ei. Nu alegeți pe cei care fură, dar „ne dau și nouă”. La noi societatea este construită în așa fel, încât tonul schimbărilor vine de sus în jos. De aceea alegerile (de orice fel) sunt foarte importante, iar rolul mass-media este extrem de important în redarea obiectivă a situației. Haideți cu toții în acest an important să fim mai implicați, mai responsabili și să redăm Moldovei adevărata independență. Vă cuprind din Londra.

Dr. Dorina Baltag, cercetătoare pe diplomația UE la Institutul pentru Diplomație și Guvernanță Internațională (Loughborough University Londra)

Ne putem aștepta la alegeri anticipate în luna iulie, doar dacă președinta Maia Sandu reușește să pună capăt „stării de urgență” printr-un alt apel către CC. O stare de urgență fără un „lockdown” (restricții severe de mobilitate care ar trebui să fie orientate spre diminuarea răspândirii COVID-19 și să ajute personalul medical și spitalele) este nimic altceva decât o mișcare politică menită să creeze impedimente suplimentare pentru desfășurarea alegerilor anticipate. Deși prelungirea este de doar 2 luni, tărăgănarea acestui proces, lăsat pe mâinile unui sistem corupt, le dă ocazia să mai voteze careva legi care le favorizează interesele (exemple de acest gen avem multiple).

Acțiunile și demersurile făcute de PSRM și de Igor Dodon pot fi interpretate ca și parte din campania preelectorală. Dacă analizăm tezele din declarația PSRM de acum 2 zile, identificăm un narativ care cere demisia președintei Sandu și alegeri anticipate prezidențiale. Astfel, cetățeanul de rând este manipulat să creadă că acțiunile luate de Maia Sandu și decizia CC reprezintă, de fapt, uzurparea puterii. Acest deznodământ este puțin probabil: pentru a suspenda din funcție președintele, conform Constituției, este nevoie de voturile a 2/3 dintre deputați (=68) care să voteze această propunere înaintată în Parlament de cel puțin 1/3 dintre deputați. Și chiar dacă PSRM (alături de deputații PDM, precum Vladimir Andronachi și Eugeniu Nichiforciuc) ar reprezenta 1/3 și ar iniția acest proces, socialiștii nu vor putea aduna 68 de voturi pentru a aproba o astfel de decizie. Așadar, astfel de strategii de „campanii negative” (negative campaigning), o strategie standard utilizată pe larg de PSRM și fostul președinte Igor Dodon, au drept scop denaturarea discursului politic și, de regulă, duc la polarizarea și fragmentarea atât a proceselor politice, cât și a societății.

VOX

Ce cred alegătorii despre problemele pe care ar trebui să le soluționeze viitorul Legislativ?

PETRU FRUNZĂ, 55 de ani, satul Dănceni, raionul Ialoveni

Sperăm, cu noul Parlament, să fie mai bine pentru popor, pentru copii. Să nu fie sărăcie în țară și să nu fie atâta banditism. Iată ce trebuie să fie. Dar mă tem că nu se va schimba nimic după alegerile parlamentare anticipate. Tot cei de acum o să câștige, o să intre în Parlament și cum au furat, așa și vor fura.

MIHAI CĂRUȚĂ, 39 de ani

Cred că, întâi și întâi, ar trebui să fure mai puțin. Se gândesc doar la propriile buzunare, nu la persoanele care o duc foarte greu. Sper că lumea s-a mai deșteptat și a înțeles că, totuși, trebuie de făcut o schimbare. În prezent, mulți nu lucrează oficial, pentru că salariile sunt foarte mici și nu mai vor să plătească și impozite. Dintr-un salariu de cinci mii de lei nu se merită. Într-un fel nu este corect, dar ne impune situația. Cea mai mare speranță de la viitorul Parlament este să mai înfunde pușcăria mulți dintre ei. Am lucrat și pe la deputați, și la socialiști am lucrat. Am văzut cum trăiesc…

EUDOCHIA ȘARCO, 71 de ani

Să trăim mai bine că deja-i rău de tot trăim, dar de tot rău. Eu am o pensie de 1200 de lei. Ce să faci cu 1200 de lei?! Mă duc până la magazin, mă uit la vitrine și vin înapoi. Pot să-mi iau o pâine și atât. Acesta este trai?! Se majorează pensia, când cu un procent, când cu trei. Am deja 16 ani de când sunt la pensie și ce s-a ridicat? Mai nimic. Pe serviciile comunale plătești o grămada.

VASILE ROMAN, 62 de ani

Ne trebuie un Parlament cumsecade, să fie bine și pentru oameni. Pensia este mică și iese că degeaba am lucrat noi o viață întreagă. Se duc mai mult bani pe medicamente. Avem și compensate, cele mai ieftine sunt compensate, dar cele mai scumpe – cumpără-le tu.

VITALIE FRUNZĂ, 46 de ani

Să facă ceva ca se întoarcă copiii acasă. Astăzi copiii ne sunt în Germania, Bosnia și Herțegovina. Nu este de lucru, n-ai cu ce te întreține, totul este scump. Este nevoie de ajutor pentru pensionari, pentru persoanele cu dizabilități. Să facă ceva bun și pentru sate, să avem apă potabilă, nu apă „borcută” (apă stătută, n.r.). Dă Doamne să se schimbe Parlamentul, dar nu cred că o să ajungem ca să se schimbe odată cu alegerile ceva, dacă o să fie tot cei care au fost până acum.

O locuitoare a satului Sociteni, raionul Ialoveni

Sperăm să fie ceva mai bun după alegeri. Noi de când sperăm, tot sperăm. Rămânem numai cu speranța. Au multe de făcut, dar nu știu când o să le facă. Numai promit, dar altceva nimic nu fac. De când se laudă că o să crească pensiile la oameni. Ei își ridică lor, dar de pensionari uită. Tinerii s-au dus mai toți de aici, la ce să stea în Moldova? Să moară de foame? Noi ne-am deprins cu greutățile, dar ei… Locuri de muncă n-au, dar dacă au pe undeva, salariile sunt mici.

NICOLAE URSU, 33 de ani

Cred că sunt foarte multe problem, care trebuie soluționate. Locuri de muncă la noi sunt, dar nu sunt plătite. Pentru oamenii de rând ajunge doar ceea ce trece printre degete. Suntem nevoiți să emigrăm peste hotare pentru o viață cât de cât mai asigurată. În primul și în primul rând, trebuie luate măsuri cu această corupție și după aceasta s-ar rezolva totul.