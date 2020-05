VIDEO/ Premierul Chicu răspunde la întrebările ZdG după ce nu a acceptat invitația la interviu

După numirea lui Ion Chicu în funcția de premier, Ziarul de Gardă a încercat să obțină un interviu cu noul șef al Executivului, doar că încercările au fost în zadar. După ce l-am abordat direct atât pe premier, cât și pe consilierul acestuia, Vitalie Dragancea, iar ulterior am expediat și o solicitare oficială în adresa lui Ion Chicu, redacția ZdG nu a obținut totuși un răspuns pozitiv din partea Guvernului.

În acest context, dar și dat fiind faptul că premierul acceptă totuși să meargă la alte instituții mass-media, colegii de la TV8 ne-au oferit oportunitatea de a-i adresa premierului, în timpul emisiunii „Cutia Neagră”, moderată de Mariana Rață, două dintre întrebările pe care i le-am fi pus premierului în cadrul unui eventual interviu.

„Sunt probabil sute, dacă nu mii de instituții media, ziare, radio. Eu nu reușesc să merg la toți și nu cred că sunt obligat”, a declarat premierul în cadrul emisiunii de la Tv8, în contextul refuzului de a da curs invitației ZdG.

Una dintre întrebările adresate de către ZdG premierului a fost despre celebra declarație a consilierului acestuia, Vitalie Dragancea, care respectă presa „până în glande”. Redactorul-șef adjunct al ZdG, Victor Moșneag, l-a întrebat pe Ion Chicu cum înțelege această declarație și cum ar reacționa dacă cineva i-ar spune că îl respectă până în glande.

Premierul a evitat să spună cum înțelege această declarație și cum ar reacționa dacă aceasta i-ar fi fost adresată lui, menționând că nu salută o astfel de comunicare.

Cea de-a doua întrebare pe care ZdG i-ar fi adresat-o premierului în cadrului unui interviu, a ținut de numirile în funcție. Mai exact, premierul a fost solicitat să ne spună dacă aceste numiri sunt bazate pe meritocrație sau pe rezultatul unor negocieri între PDM și PSRM.

„Dvs puteți să vă opuneți numirilor unei persoane într-o funcție dacă considerați că nu este potrivită să ocupe funcția respectivă?”, l-a întrebat Victor Moșneag pe premier, în contextul numirii în funcția de șef interimar la Administrația de Stat a Drumurilor a lui Veaceslav Potop, vizat într-un dosar penal, dar și a restabilirii în funcția de director al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), a lui Boris Golovin, care este învinuit în dosarul privind procurarea celor 69 de ambulanțe.

Drept răspuns, Ion Chicu a precizat că era firesc ca lucrurile să se schimbe după crearea majorității parlamentare: „În primul rând, au fost schimbați patru membri ai Guvernului, așa este procedura. Bineînțeles, unele instituții au revenit PDM și numirea sau înaintarea candidaților se face de această formațiune. Și tot timpul, eu spun dacă este acceptabil sau nu”.

În luna martie curent, reporterul Ziarului de Gardă i-a scris un mesaj privat prim-ministrului Ion Chicu, în care îi solicita un interviu. Mesajul a rămas însă fără răspuns. A urmat o solicitare repetată, de această dată printr-un SMS care, la fel, s-a lăsat fără răspunsul așteptat.

Pentru a obține o reacție din partea prim-ministrului, i-am scris și consilierului acestuia, Vitalie Dragancea, cu solicitarea de a coordona cu premierul un răspuns la invitația noastră. Drept reacție, ni s-a comunicat că premierul are o agendă încărcată, iar dacă avem întrebări, să i le transmitem prin poștă.

Dat fiind faptul că nu obișnuim să realizăm interviuri prin email, am informat consilierul premierului că suntem disponibili să organizăm interviul chiar și în afara orelor de muncă și în locația stabilită de premier. Totuși, în pofida acestor precizări, Dragancea ne-a comunicat telefonic că el, personal, este cel care alege instituțiile mass-media cărora premierul le ofere interviuri.

„Eu aleg instituțiile mass-media care au cel mai mare impact, asta unu la mână și doi la mână, eu nu am să permit să fiu pus în colț, de atâta că am mers la altele și nu am mers la unii”, a subliniat consilierul.