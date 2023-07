VIDEO Mesajul președintei Maia Sandu la ceremonia de învestire a celor trei miniștri: „Avem așteptări mari și noi aici, dar și cetățenii”

Președinta Maia Sandu a vorbit luni, 17 iulie, la ceremonia de învestire a noilor miniștri, despre cei trei miniștri care și-au dat demisia și despre noii membri ai Guvernului.

Șefa statului a menționat că a lucrat împreună cu noul ministru al Educației și Cercetării Dan Perciun atunci când a fost la conducerea instituției.

Am certitudinea că inițiativa, insistența și capacitățile lui Dan de a învăța și de a pătrunde în cel mai mic detaliu, dar, în același timp, de a vedea lucrurile în ansamblu o să ne ajute să accelerăm lucrurile în domeniul educației și cercetării. Pentru noi educația este foarte importantă, pentru că doar așa vom putea să devenim competitivi – doar dacă tinerii noștri vor avea șansa să obțină competențe suficient de bune și în învățământul general și în învățământul profesional tehnic, și în învățământul superior. Doar așa putem să creștem competitivitatea economiei noastre și doar așa putem să rezolvăm celelalte probleme cu care ne confruntăm”, a transmis Maia Sandu.

„Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, cunoaște sistemul educațional, încă din 2014, atunci când, imediat după absolvirea Universității Cambridge, a venit la Ministerul Educației în funcția de șef al departamentului E-transformare, pe perioada în care am fost ministru al educației. Experiența lui în domeniul politicilor publice și în administrarea și îmbunătățirea proceselor instituționale a fost confirmată și în Parlament. Acolo unde Dan a condus Comisia protecție socială, sănătate și familie. Cele mai importante inițiative și cele mai importante reforme care au fost pornite în acest domeniu au fost pornite cu contribuția lui Dan. Și aici vorbim despre sistemul de oferire a compensațiilor pe perioada rece a anului, un sistem care a fost elaborat în timp record și care a fost lăudat, inclusiv, de către partenerii noștri internaționali. Creșterea pensiilor, creșterea indemnizațiilor, noua alocare de resurse pentru familiile cu copii și multe alte lucruri. Aici a fost contribuția mare a lui Dan.

Despre Andrei Spînu, care a deținut aceeași funcție până a fi învestit Guvernul condus de Dorin Recean, revenind apoi la funcția de secretar general al Aparatului președintelui R. Moldova, șefa statului a afirmat că „a reușit să asigure țara cu resurse energetice în pofida crizei energetice și în pofida șantajului Moscovei”.

„Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost responsabil de domenii extrem de complicate în mandatul precedent. Și mă refer, în special, la sistemul energetic. Andrei și-a asumat o lovitură de imagine încercând să rezolve probleme extrem de complicate și le-a rezolvat într-o perioadă în care am văzut prețuri la resursele energetice foarte mari și, respectiv și deciziile noastre au fost dificile. Andrei Spînu a reușit să asigure țara cu resurse energetice în pofida crizei energetice și în pofida șantajului Moscovei. Nu am rămas nici fără gaze și nici fără energie electrică și, cel mai important, am reușit pentru prima dată în 30 de ani să diversificăm asigurarea țării cu gaze naturale. Nu mai depindem de Moscova. Repet, pentru prima dată în 30 de ani și aici este meritul tău, Andrei, în primul rând.

Am început să lucrăm serios și pentru diversificarea celorlalte surse și aici mă refer și la proiectul care ne conectează cu România linia Chișinău – Vulcănești, și multe alte lucruri. Am îndeplinit toate condițiile Uniunii Europene pe subiectul reformei energetice. Andrei a administrat și portofoliul care ține de dezvoltarea regională, de infrastructură. „Satul European” – este un program de succes, cele 300 de kilometri de drumuri care au fost construite în acești doi ani și șantiere care au fost deblocate, care erau înghețate timp de cinci – șapte ani. Toate aceste proiecte care au fost inițiate trebuie să continue, să continue cu o viteză și mai mare. Pentru noi este important să reușim cu proiectele de infrastructură la nivel național: drumuri, cale ferată, poduri și la fel să continuăm cu proiectele de infrastructură la nivel local, în fiecare comunitate, pentru că asta înseamnă condiții bune de viață pentru cetățeni. Asta sporește șansa noastră ca oamenii să vrea să rămână acasă, să muncească aici, să-și formeze familia aici și să trăim într-o societate fericită și comodă”, a declarat Sandu.