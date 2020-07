SONDAJ / La ce și cui i-ar servi în R. Moldova o Constituție ca a Rusiei?

Igor Dodon și socialiștii vor să adapteze Constituția R. Moldova la cea a Rusiei (varianta Putin). „R. Moldova studiază cu atenție experiența Rusiei în vederea modificării Constituției… Încercăm să învățăm ce e posibil” și ”ce ar trebui schimbat în Constituția noastră”. Este declarația Ambasadorului R. Moldova la Moscova, Andrei Neguța, la întrevederea de săptămâna trecută cu K. Kosacev, președintele comitetului internațional al Consiliului Federației din Rusia. Amintim că în iunie, în Rusia a avut loc un referendum de modificare a Constituției, prin care Putin, idolul rus al lui Dodon, și-a tras dreptul de a guverna Rusia până în 2036.

Lilian Carp, deputat

Ideea cu modificarea Constituției nu e nouă. Dodon, de mai multe ori, a declarat în presă că vrea republică prezidențială, iar, mai nou, si un mandat de 7 ani, în loc de 4. „Împrumutul” clar că este de la ruși. Cui i-ar servi în R. Moldova o Constituție ca a Rusiei? Moscovei. Lui Putin. Un mandat de 4 ani într-o republică parlamentară nu le permite, se vede, să pună în aplicare planul de federalizare a R. Moldova… Moscova are nevoie de un exemplu reușit de federalizare într-o zonă post-sovietică de conflict, ca să creeze un precedent și să lanseze un proces mai amplu de refacere a fostei URSS, dispariția căreia a fost declarată de Putin cea mai mare catastrofă a secolului 20.

Alexandru Tănase, Curtea Constituțională, ex-președinte

Declarațiile dlui Neguța sunt pe măsura capacităților sale intelectuale de a înțelege care este rolul Constituției într-un stat democratic. In realitate, pe domeniul dreptului constituțional nu există nimic de învățat de la Federația Rusă. Constituționalismul este perfecțiunea statului de drept, constituționalism fără democrație nu există. În întreaga sa istorie, singura perioadă în care Rusia a cunoscut ce înseamnă constituționalismul au fost anii 1997-1999, până ca actualul lider de la Kremlin să preia controlul asupra puterii în stat. Astăzi Constituția ruseasca este una butaforica. Declarată stat federal, Rusia este un stat ultracentralizat. Pluralismul politic este de fațadă, în Duma de Stat sunt reprezentate exclusiv partide afiliate Kremlinului, libertatea de expresie este una pur declarativă. În Rusia, pentru o elementară postare pe rețelele de socializare riști ani grei de pușcărie. Același lucru e și cu libertatea întrunirilor, dreptul la viața privată… Cu toate bubele pe care le avem, R. Moldova este un stat democratic, unde odată la 4-8 ani are loc o alternanță la guvernare. Astfel, R. Moldova nu are nimic de „studiat” din experiența constituțională a regimului Putin. Avem suficiente modele de democrații europene de unde am avea ce învăța.

Alexandru Arseni, profesor universitar, doctor

„Când cineva face ce vrea, este o mare primejdie ca nu cumva să voiască ce nu trebuie”, zicea Plutarchus. Or, ceea ce vor să facă experți alde Dodon sau Neguța e tocmai ce nu trebuie. Constituția este legea fundamentală a unei societăți umane menită să limiteze, nu să dea puteri excesive guvernărilor. Din aceste considerente Constituția se bucură de supremație… Și, întrucât orice revizuiri pun în cauză interesele întregii societăți, ele nu pot fi rodul unor fantezii sau orgolii, caracteristice regimurilor autoritare. Or, practica constituțională a Rusiei este contrară principiilor statului de drept şi democratic. Din aceste perspective „studierea cu atenţie a experienței Rusiei privind schimbarea Constituției R. Moldova” urmărește doar un singur scop – încălcarea principiului suveranității naţionale şi instaurarea la Chișinău a unui regim politic autoritar, subordonat Rusiei.

Stela Jantuan, analistă politică

Preluarea modelului rus de schimbare a Constituției, în sensul revenirii la modelul prezidențial și fortificarea rolului și competențelor președintelui țării, este scopul lui Igor Dodon, pe care l-a declarat încă în alegerile din 2016 pentru primul său mandat. Acum Dodon, prin acoliții săi, testează atât reacția societății, cât și a clasei politice la aceasta „idee”, pe care la sigur o va folosi în campania sa electorală, pentru a duce iarăși de nas așa-zisul electorat pro-rus. Însă, Dodon nu va reuși să devină un Putin al R. Moldova. Unu: nu are parteneri politici care l-ar susține în acest sens. Nu cred ca PDM, care se află în coaliție cu PSRM, va accepta această schimbare cardinală a paradigmei politice. Și doi: un referendum pentru schimbarea Constituției, care este posibil doar după alegerile prezidențiale, nu are putere retroactivă, iar votarea în Parlament necesită o majoritate constituțională (67 voturi), de care Igor Dodon nu dispune.

Pentru conformitate, P.G.