sondaj / Este Dodon în drept să facă (declare) orice din numele poporului?

Igor Dodon, alături de Vladimir Putin al Rusiei și Xi Jinping al Chinei, este unul dintre puținii șefi de state care i-au recunoscut „ultimului dictator al Europei”, Alexandr Lukașenko, victoria în scrutinul prezidențial de duminică din Belarus, în timp ce belarușii au ieșit în stradă, iar Polonia a cerut UE să se convoace de urgență în legătură cu violențele postelectorale din Belarus. „Transmit sincere felicitări omologului meu belarus, Alexandr Lukașenko, cu ocazia victoriei în cadrul alegerilor prezidențiale, din numele meu personal și al poporului moldovenesc”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Alecu Reniță, Asociația Parlamentul-1990

În 4 ani, cât a parazitat pe banii poporului flămând şi oropsit, Igor Dodon nu a învățat nimic din ceea ce înseamnă să reprezinți un stat. Lui îi lipsește demnitatea. Singurul lucru care îl preocupă cu adevărat este „kuliokul”… Un șef de stat nu poate vorbi în numele poporului decât în limitele strict legale şi protocolare. Evident, ești obligat să dai dovadă de înțelepciune în relațiile cu alte state, dar nu îți expui poporul şi statul în situații confuze, nu te repezi ca un măscărici nepoftit într-un joc străin. Nu te faci țol, când îi vezi pe Putin. Nu te umfli în pene, când poporul tău moare de foame. Dar Dodon e Dodon. Nu poți face sită de mătase din coadă de câine. Felicitările sale, adresate dictatorului din Belarus, șifonează imaginea R.Moldova şi arată apucăturile de slugă ale lui Dodon. Ceea ce pot afirma cu certitudine e că cetățenii responsabili din R.Moldova condamnă abuzurile şi violențele declanșate la porunca lui Lukaşenco şi se solidarizează cu poporul bielorus, care dorește să trăiască în libertate şi democrație ca majoritatea absolută a popoarelor europene.

Valentina Cușnir, diaspora, Italia

Felicitarea lui Dodon către Lukașenco în numele poporului o consider drept o ordinară și obraznică insultă în adresa cetățenilor! De fapt, nu doar Dodon, dar și majoritatea deputaților și funcționarilor de stat de toate nivelurile, ne au pe noi, cetățenii, ca pe o proprietate a lor și uită că ei, de fapt, sunt în serviciul poporului și nu invers… Dodon face vârf la toate, acționând de parcă toți am fi în kuliokul venit de la Plahotniuc. Ar fi bine ca, în Codul Penal (consider că persoanele de rang înalt trebuie direct pedepsite penal) să existe un capitol cu prevederi expres de răspundere pentru abuz în serviciu și exces de putere. Parlamentul trebuie să reacționeze la astfel de abuzuri! Ceea ce a făcut Dodon, este un abuz.

Tudor Malai, comerciant

Dodon s-a făcut de râs. Și și-a arătat slăbiciunea, vrând să nu rămână în urmă de Putin. Un șef de stat, atunci când vrea să facă ceva în numele poporului, trebuie să măsoare nu de 7, dar de 10 ori ca să nu-i poți reproșa nimic… În nume personal, e treaba lui cui vrea să-i pupe mâna, dar în numele poporului nu poți să faci orice îți trece prin cap. Mai ales, dacă ești președinte, un președinte cult. Dar pe Dodon îl ia mereu gura pe dinainte. Ba Krasnoselski e președinte, ba Putin e prieten… Eu, personal, chiar dacă Dodon nu e președintele meu, mă simt incomod față de poporul belarus, care a ieșit în stradă să-i spună lui Lukașenko că s-a săturat de el. Dodon, cu felicitarea lui, a trecut pod peste un popor întreg. Pe mine mă jignește ceea ce a făcut Dodon. Și cred că nu numai pe mine.

Alexandru Arseni, profesor universitar, doctor

Conform Declarației Universale a Drepturilor Omului, voința poporului constituie baza puterii în stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere și corecte, or alegerile din Belarus s-au făcut cu încălcarea acestor prevederi și a respectivelor prevederi ale Constituției Belarusiei. Doi: conform art. 78/2 din Constituția RM, președintele reprezintă statul, iar art. 60/1 spune că organul reprezentativ suprem al poporului este parlamentul. Deci, parlamentul poate vorbi în numele poporului, iar șeful statului reprezintă statul și felicitarea putea fi adresată din numele statului și nu al poporului. Nu e același lucru. Statul reprezintă instituția, iar poporul este subiect al dreptului constituțional și internațional. Prin felicitarea pe care a făcut-o, acoperindu-se cu „poporul moldovenesc”, Dodon și-a mascat susținerea unui dictator, lucru pe care poporul nu i-a cerut să-l facă.

